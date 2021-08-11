這樣的張基龍你肯定沒見過！飛吻+Wink，模特時期也太「奶」了吧XD

最近這段時間，最火爆的韓劇男神是誰，那肯定是《我的室友是九尾狐》的張基龍了。

張基龍能夠踏入娛樂圈其實是受到了李秀赫的影響，當年還是高中生的他偶然的一次機會看到了李秀赫的影片，從那時起就產生了相當模特的想法，考入大學之後他就立刻踏進了模特圈。T台上的張基龍有兩大圈粉法寶，一個是當時是飛吻，一個是Wink，配上當時略帶稚嫩的顏值，看得網友們直呼「這個男人會發光」。



模特事業成功後，張基龍也成功邁向演員行列，從《過來抱抱我》之後戲路開掛，以每一年1、2部著作的節奏感，推動著自身的演藝生涯，也積累了許多人氣值。2019年憑藉《請輸入搜索詞WWW》中「朴模建」一角成為「國民年下男」，就此打響名號。



最近又和惠利主演了《我的室友是九尾狐》，變身帥氣男狐，迷倒廣大女觀眾，每一場吻戲都衝上熱搜，成為新晉「Kiss達人」。



此外，張基龍將於8月23日以韓國陸軍服役的真實身份參軍入伍。



「首圖：ig@juanxkui、twitter@lynn_jky_xoxo」

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