这样的张基龙你肯定没见过！飞吻+Wink，模特时期也太「奶」了吧XD

最近这段时间，最火爆的韩剧男神是谁，那肯定是《我的室友是九尾狐》的张基龙了。

张基龙能够踏入娱乐圈其实是受到了李秀赫的影响，当年还是高中生的他偶然的一次机会看到了李秀赫的影片，从那时起就产生了相当模特的想法，考入大学之后他就立刻踏进了模特圈。T台上的张基龙有两大圈粉法宝，一个是当时是飞吻，一个是Wink，配上当时略带稚嫩的颜值，看得网友们直呼「这个男人会发光」。



模特事业成功后，张基龙也成功迈向演员行列，从《过来抱抱我》之后戏路开挂，以每一年1、2部著作的节奏感，推动著自身的演艺生涯，也积累了许多人气值。2019年凭藉《请输入搜索词WWW》中「朴模建」一角成为「国民年下男」，就此打响名号。



最近又和惠利主演了《我的室友是九尾狐》，变身帅气男狐，迷倒广大女观众，每一场吻戏都冲上热搜，成为新晋「Kiss达人」。



此外，张基龙将於8月23日以韩国陆军服役的真实身份参军入伍。



「首图：ig@juanxkui、twitter@lynn_jky_xoxo」

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