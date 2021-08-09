羅PD太有創意！在《宋旻浩的Pilot》的「睡眠」中提議：到其他拍攝現場躺著睡覺、親自去牧場數羊！

宋旻浩的個人節目《宋旻浩的Pilot》公開「睡眠」、「畫畫」、「遺失」和「瑞典」四個不同主題，通過訂閱者事前＋實時投票（80％）、製作組意見（5%）、本人意見（15％）選出一個正式播出。

6日進行直播，公佈哪個內容將會成為正規節目，羅PD和宋旻浩一起回顧四個主題。



而「睡眠」的事前投票只有2％（最少的），宋旻浩就說：「我也知道的...比起沾我的光，是那個嘎嘎嘎奶奶。」羅PD也說：「如果還是拍睡眠的話，要以什麼樣的方式拍呢？」宋旻浩也表示如果又在他家拍攝就沒有意思了，並說：「那樣的話就在各種地方睡覺唄～」



羅PD馬上說他想到主意，由於宋旻浩在拍攝現場都會睡得很好，他說：「隨便到其他人拍攝現場，舉個例子正在拍攝《劉QUIZ》，就在後面躺著。」之後羅PD繼續說：「不是說數羊的話能睡著嗎？所以我們親自去牧場，直接數眼前羊的數量，嘗試著入睡。」



聽完羅PD提議的，也讓網友們覺得「睡眠」變得很有趣，說要把票投在這。宋旻浩一聽到馬上眼神罵人：「沒有貼『小心說話』啊！以前每次都會貼。」



最後投票數最高的是「遺失」，直播中提到可能會去別人家出差（EX：曺圭賢）進行拍攝，相信不管是什麼主題，製作組一定都可以拍攝出有趣的節目。而《宋旻浩的Pilot》將會在下週公開～

（圖：IG@15ya.baby、YouTube@채널 십오야）

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