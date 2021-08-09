罗PD太有创意！在《宋旻浩的Pilot》的「睡眠」中提议：到其他拍摄现场躺著睡觉、亲自去牧场数羊！

宋旻浩的个人节目《宋旻浩的Pilot》公开「睡眠」、「画画」、「遗失」和「瑞典」四个不同主题，通过订阅者事前＋实时投票（80％）、制作组意见（5%）、本人意见（15％）选出一个正式播出。

6日进行直播，公布哪个内容将会成为正规节目，罗PD和宋旻浩一起回顾四个主题。



而「睡眠」的事前投票只有2％（最少的），宋旻浩就说：「我也知道的...比起沾我的光，是那个嘎嘎嘎奶奶。」罗PD也说：「如果还是拍睡眠的话，要以什么样的方式拍呢？」宋旻浩也表示如果又在他家拍摄就没有意思了，并说：「那样的话就在各种地方睡觉呗～」



罗PD马上说他想到主意，由於宋旻浩在拍摄现场都会睡得很好，他说：「随便到其他人拍摄现场，举个例子正在拍摄《刘QUIZ》，就在后面躺著。」之后罗PD继续说：「不是说数羊的话能睡著吗？所以我们亲自去牧场，直接数眼前羊的数量，尝试著入睡。」



听完罗PD提议的，也让网友们觉得「睡眠」变得很有趣，说要把票投在这。宋旻浩一听到马上眼神骂人：「没有贴『小心说话』啊！以前每次都会贴。」



最后投票数最高的是「遗失」，直播中提到可能会去别人家出差（EX：曺圭贤）进行拍摄，相信不管是什么主题，制作组一定都可以拍摄出有趣的节目。而《宋旻浩的Pilot》将会在下周公开～

（图：IG@15ya.baby、YouTube@채널 십오야）

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