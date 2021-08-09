《屍速列車》、《謗法》「延尚昊宇宙」再擴張！新劇《怪異》全陣容公開

延尚昊再出手！具教煥、申鉉彬、金志映、朴浩山、郭東延與南多凜!!!

今（9日），TVING公開了2022上半年將推出的新原創劇集《怪異》陣容，由延尚昊與柳勇在共同擔任編劇，導演為張建宰，演員群包括具教煥、申鉉彬、金志映、朴浩山、郭東延與南多凜。

《怪異》敘述被不應該出現在世上的「那個」詛咒所迷惑的人們，和追尋前所未有的怪異事件的考古學家之間的故事。隨著神祕的一個「鬼佛」*被發現後，災難吞噬了某村莊，面對這些奇異恐懼的人們，他們混亂的追蹤過程將帶來沁入骨髓的懸疑感。（*編按：根據延尚昊編劇的電視劇《謗法》EP.9，「鬼佛귀불」指被鬼附身的佛像。）

陣容中最亮眼的名號莫過於「延尚昊」，延尚昊曾任喪屍電影《屍速列車》（屍殺列車）系列編劇及導演，還寫下以詛咒為題材的tvN電視劇《謗法》及其衍生電影‎《咒術屍戰》‎，作品一直有獨具特色的世界觀，《怪異》將成為「延尚昊宇宙」新擴張的一部分。

（圖：（左）Edko Films Ltd. 安樂影片、（右）車庫娛樂）

《怪異》另一位編劇柳勇在為tvN電視劇《吹笛子的男人》與《精神病患者日記》、Netflix《我的全像情人》編劇，在《怪異》明年推出以前，他擔任編劇的‎韓版《紙房子》有望先公開。

（圖：（左）tvN《精神病患者日記》、（右）Netflix《我的全像情人》）

導演張建宰拍過不少獨立電影，如2012年的《Sleepless Night》、2014年日韓合作電影《仲夏幻想曲》，其中自編自導的《仲夏幻想曲》斬獲國際上各大獎，包括釜山電影影評人協會獎最佳劇本，以及羅馬亞洲電影展最佳劇情片。

（圖： INDIESTORY）

具教煥將在劇中飾演研究超自然現象的怪才考古學家「鄭基勳」，為李秀珍的前夫。生活因意外事件出現變化，現在經營著神祕學雜誌兼YouTube頻道的「月刊怪談」。鄭基勳在調查晉陽郡出現的鬼佛過程中，遇到了不可思議的奇異現象。

（圖：具教煥所屬Namooactors）

鄭基勳的前妻「李秀珍」由申鉉彬飾演，是名天才圖像解釋學專家。她失去唯一的女兒後，放下一切回到晉陽郡，卻開始經歷不明原因導致的情況，遭遇了可怕災難。

（圖：韓國電影振興委員會）

金志映飾演派出所所長「韓碩熙」，擁有非凡的領袖氣質與領導力，比起出入派出所的嫌犯，她對兒子韓道慶比較沒轍。在村裡發生可怕事件時，她為了救兒子孤軍奮戰。

（圖：金志映所屬SH MEDIA CORP）

災難降臨晉陽郡，晉陽郡郡守「權鍾秀」由朴浩山飾演。權鍾秀為了村子的繁榮與發展，畫發展新的觀光計畫，卻因意外事件陷入混亂。

（圖：朴浩山所屬Lighthouse）

郭東延飾演晉陽郡的問題製造機「郭勇朱」，眼神叛逆、態度吊兒郎當，一看就是有些扭曲的人物。當村裡發生恐怖災難時，他只覺得有趣的事發生了。

（圖：郭東延所屬H&娛樂）

韓碩熙的兒子「韓道慶」由南多凜扮演，在陷入混亂的晉陽郡人群之中，他是唯一不失善良的人，和對於災難不以為然的郭勇朱有很深的關係。韓道慶本來是個不管事、只想平凡活著的人，卻因災難喚醒了不願屈服的心志。

（圖：南多凜所屬마지끄）

製作組透露《怪異》將是展現不同層面的超自然驚悚劇集，請大家期待演員們如何表現災難中的人類的多樣面貌，以及他們如何合作完成獨創的世界觀。

（封圖：Namooactors、韓國電影振興委員會、SH MEDIA CORP、Lighthouse、H&娛樂、마지끄）

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