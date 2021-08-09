他們都擁有傳說中的這雙鞋中之王！朴敘俊、2PM俊昊與李陣郁一起曬出他們近期的愛鞋

最近有一雙紅翻天的球鞋，引發藝人們不約而同搶著收藏！朴敘俊與2PM俊昊、李陣郁都陸續在SNS放出他們擁有了這雙潮鞋的照片，下一位擁有者會是誰呢？

演員朴敘俊時常在IG與大家分享他的新Nike球鞋，最近他又再度曬出一雙最新的Nike高統球鞋，雖然背後一整排老式的電腦感覺好吸睛，而且朴敘俊一副男孩打扮穿著短褲拿著棒球帽，不過懂鞋的人都知道，照片的重點在於那雙價值不菲的Nike球鞋。

原來朴敘俊腳上的這雙鞋子可是限量版的Nike「Jordan 1 x Travis Scott x Fragment Retro High OG SP Military Blue」，由引領著街頭時尚的美國Rapper歌手Travis Scott，及世界級的設計師藤原浩所合作設立的 Fragment公司所設計的Nike鞋款。在韓國國內是抽籤限量發售，而原本的官方定價是23萬9千元韓元，可是因為數量太稀少導致價格飛漲，據說成交價格已經超過韓幣385萬元。

當朴敘俊一公開這張照片，立刻引發所有球鞋迷以及藝人朋友們的注意，也有另外喜愛潮鞋的男藝人也po出了同樣的鞋款喔！2PM的成員李俊昊，近期因回歸而受到相當多的關注，他坐在階梯上似乎在看著手機，不過大家的重點也看到了這雙很難入手的鞋王！



照片: IG@jinuk0916

而昨日李陣郁也在自己的IG限時動態中分享了他正在開箱這雙球鞋的照片，除了他手上還沒穿好鞋帶的這雙，大家也一併注意到他背後有一面球鞋收藏牆！這是多少愛鞋男孩的夢想啊〜捨不得穿一定要收藏來欣賞的！於是李陣郁也是入手了這雙〜

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