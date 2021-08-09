《尸速列车》、《谤法》「延尚昊宇宙」再扩张！新剧《怪异》全阵容公开

延尚昊再出手！具教焕、申铉彬、金志映、朴浩山、郭东延与南多凛!!!

今（9日），TVING公开了2022上半年将推出的新原创剧集《怪异》阵容，由延尚昊与柳勇在共同担任编剧，导演为张建宰，演员群包括具教焕、申铉彬、金志映、朴浩山、郭东延与南多凛。

《怪异》叙述被不应该出现在世上的「那个」诅咒所迷惑的人们，和追寻前所未有的怪异事件的考古学家之间的故事。随著神秘的一个「鬼佛」*被发现后，灾难吞噬了某村庄，面对这些奇异恐惧的人们，他们混乱的追踪过程将带来沁入骨髓的悬疑感。（*编按：根据延尚昊编剧的电视剧《谤法》EP.9，「鬼佛귀불」指被鬼附身的佛像。）

阵容中最亮眼的名号莫过於「延尚昊」，延尚昊曾任丧尸电影《尸速列车》（尸杀列车）系列编剧及导演，还写下以诅咒为题材的tvN电视剧《谤法》及其衍生电影‎《咒术尸战》‎，作品一直有独具特色的世界观，《怪异》将成为「延尚昊宇宙」新扩张的一部分。

（图：（左）Edko Films Ltd. 安乐影片、（右）车库娱乐）

《怪异》另一位编剧柳勇在为tvN电视剧《吹笛子的男人》与《精神病患者日记》、Netflix《我的全像情人》编剧，在《怪异》明年推出以前，他担任编剧的‎韩版《纸房子》有望先公开。

（图：（左）tvN《精神病患者日记》、（右）Netflix《我的全像情人》）

导演张建宰拍过不少独立电影，如2012年的《Sleepless Night》、2014年日韩合作电影《仲夏幻想曲》，其中自编自导的《仲夏幻想曲》斩获国际上各大奖，包括釜山电影影评人协会奖最佳剧本，以及罗马亚洲电影展最佳剧情片。

（图： INDIESTORY）

具教焕将在剧中饰演研究超自然现象的怪才考古学家「郑基勋」，为李秀珍的前夫。生活因意外事件出现变化，现在经营著神秘学杂志兼YouTube频道的「月刊怪谈」。郑基勋在调查晋阳郡出现的鬼佛过程中，遇到了不可思议的奇异现象。

（图：具教焕所属Namooactors）

郑基勋的前妻「李秀珍」由申铉彬饰演，是名天才图像解释学专家。她失去唯一的女儿后，放下一切回到晋阳郡，却开始经历不明原因导致的情况，遭遇了可怕灾难。

（图：韩国电影振兴委员会）

金志映饰演派出所所长「韩硕熙」，拥有非凡的领袖气质与领导力，比起出入派出所的嫌犯，她对儿子韩道庆比较没辙。在村里发生可怕事件时，她为了救儿子孤军奋战。

（图：金志映所属SH MEDIA CORP）

灾难降临晋阳郡，晋阳郡郡守「权钟秀」由朴浩山饰演。权钟秀为了村子的繁荣与发展，画发展新的观光计画，却因意外事件陷入混乱。

（图：朴浩山所属Lighthouse）

郭东延饰演晋阳郡的问题制造机「郭勇朱」，眼神叛逆、态度吊儿郎当，一看就是有些扭曲的人物。当村里发生恐怖灾难时，他只觉得有趣的事发生了。

（图：郭东延所属H&娱乐）

韩硕熙的儿子「韩道庆」由南多凛扮演，在陷入混乱的晋阳郡人群之中，他是唯一不失善良的人，和对於灾难不以为然的郭勇朱有很深的关系。韩道庆本来是个不管事、只想平凡活著的人，却因灾难唤醒了不愿屈服的心志。

（图：南多凛所属마지끄）

制作组透露《怪异》将是展现不同层面的超自然惊悚剧集，请大家期待演员们如何表现灾难中的人类的多样面貌，以及他们如何合作完成独创的世界观。

（封图：Namooactors、韩国电影振兴委员会、SH MEDIA CORP、Lighthouse、H&娱乐、마지끄）

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