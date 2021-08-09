私生飯有多可怕！租船跟蹤TREASURE，韓網怒斥：一群甩不掉的寄生蟲

私生粉們追星有多瘋狂？ 真的要嚇壞愛豆們了。

南韓愛豆團TREASURE出道1年來備受粉絲喜愛的同時也遭到了私生飯騷擾。 最近成員們一起亮相自製團綜節目《TREASURE MAP》，大家特意選擇了濟州島的某無人小島精心拍攝。 成員們先從機場出發，此時就能看到畫面中有一大群人舉著十分專業的相機在旁邊瘋狂拍攝。



▲YouTube@TREASURE (트레저)

抵達濟州島後，成員們又改乘大船前往無人島，沒想到下船後發現同一批「粉絲」竟然也來到了島上，原來是「私生飯」無孔不入，竟然租船緊貼，看得網民們傻眼了：這也太瘋狂了吧。



▲YouTube@TREASURE (트레저)



▲theqoo

節目播出後，相關鏡頭就被粉絲觀眾截圖放到了韓網上，引來了熱烈的討論，廣大網友對此私生飯的誇張行徑感到非常憤怒，怒斥他們行為太過分，不但影響拍攝，還嚴重干擾到了愛豆們，「租船跟拍，你們還真有錢」、「都是一群寄生蟲，甩都甩不掉」、「劇組應該把他們拍得清楚一點，我們倒要看看都是一群什麼人」等。



「首圖：ig@yg_treasure_official」

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