有沒有觀眾想砸電視：「我到底看了什麼！」《婚詞離曲2》結局超傻眼還預告「第三季劇情超乎你想像」

[提及劇情]《婚詞離曲2》在昨日晚間已播出最終回，雖然事前早已知道會有第三季的劇情，但卻沒想到在昨日最終預告，導演與作家卻丟給所有觀眾一枚震撼彈！除了一直以來不知道為何存在的風流老院長鬼魂突然附身孫女智雅，更有三對步上紅毯的夫妻竟然全洗牌！

《婚詞離曲》從第一季劇情展開所有人夫都出軌以來，第二季細細說明了小三如何破壞婚姻，以及後續劇情展開。當然看起來劇中主角們都還未全部有確定的歸宿，而正好製作組也公開將製作第三季的消息，因此觀眾們也已經有心理準備並收看昨日的最終回。



第二季裡面的小三結局也大不同，話劇演員南佳彬看起來因為頓失雙親而情緒波動大，此時竟然前男友也回頭重新求婚。年紀很輕的小三雅美住進申有信家，但與準婆婆似乎難以相處還打大打出手。最幸福的就是懷孕的宋元了，潘思賢一家人已經幾乎當她是女兒，愉悅地迎接新生命。



原以為劇情就這樣發展下去，但在結尾竟然出現了令大家都傻眼的畫面。大家討論著說新郎好帥，接著看見潘思賢牽著雅美共同上了車！原本對懷孕的宋元百般呵護的潘思賢，竟然會在孩子出生後變心了嗎？雅美這麼幼稚又不懂事的人能夠獲得潘家二老的首肯嗎？



而溫柔的宋元竟然搭著另一台禮車，由廣播節目工程部長徐返牽著她下車！這位大企業的未婚長子，是電台三位女生都相當嚮往的對象，尤其在本季中符惠玲正對他展開攻勢！當然徐返與宋元之前見面時感覺也相當友善，不過難道大企業能接受一個離婚兩次還生了孩子的宋元嗎？



最後則是完美的女性莎菲英，與她一起走入禮堂的是徐返部長的弟弟徐東馬！徐東馬在本季都還不停向前女友南佳彬求婚，如何發展到莎菲英這裡呢？最後還來一段風流老院長附身在孫女智雅身上，打算揭開年輕的妻子東美當時不急救讓他死亡的真相嗎？



畫面上還留下了「劇情將超越你的想像，敬請期待第三季」，讓觀眾們滿頭問號！不過《婚詞離曲》系列常常出現很多想像場景，也立即有很多韓國網友開始推測這三對夫妻有兩組是假想的，大家覺得呢？

照片：TV Chosun預告截圖

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