車太鉉、振永、Krystal《警察課程》今晚開播！導演：這是一部讓全家都能開懷大笑的好劇

大家是不是期待這部劇很久啦～？《警察課程》今晚正式開播，快來看官方釋出的【搶先看影片】和複習一下「人物設定」吧！

KBS 全新月火劇《警察課程》將在今晚播出第一集，由大家長「車太鉉」率領兩位實力兼具人氣的年輕演員「鄭振永」和「鄭秀晶」（Krystal），可以說是眾所期待，官方搶先看的亮點影片中，也有許多搶眼的新生代演員。



《警察課程》講述全力抓捕犯人的資深警察和罪犯出身的天才駭客，在警察大學以教授和學生的身分相遇，合力搜查辦案的勵志喜劇。



▼三分多鐘的搶先看影片中，滿滿亮點，以警察大學為主要場景，警大教授車太鉉和眾多新生之間，充滿血汗淚的青春勵志電視劇，即將在今晚展開：



本劇由《99億的女人》、《Perfume》柳寬茂導演執導，他也特別提到希望這部劇能夠成為今夏讓全家人輕鬆觀看的好劇，透過這部作品讓大家都能夠開懷大笑、紓解壓力。

【人物簡介】



▼車太鉉是善用各種手段來辦案的資深刑警「劉東萬」，由強力班刑警到網路搜查隊，走遍各個部門、擁有20年資歷，成為警大教授後，與叛逆少年「善浩」再度相遇，從此兩人的命運被糾纏在了一起。



▼鄭振永飾演數位時代出生的天才駭客「姜善浩」，腦袋清晰、聰明絕頂，對什麼都不貪的樸實少年，卻在遇見初戀後，人生第一次有了想前進的目標。



▼鄭秀晶飾演的警察大學新生「吳江熙」，擁有完美外貌和個性，骨子裡都充滿正義感的角色，但擁有3次前科的媽媽，卻讓她感到丟臉忍不住隱藏。



▼《警察課程》短預告，警校不是這麼好混的，警察也不是這麼好當的！本劇將會在今晚（8月9日）21:30 首播。



*圖：KBS 2TV＠Official

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