有没有观众想砸电视：「我到底看了什么！」《婚词离曲2》结局超傻眼还预告「第三季剧情超乎你想像」

[提及剧情]《婚词离曲2》在昨日晚间已播出最终回，虽然事前早已知道会有第三季的剧情，但却没想到在昨日最终预告，导演与作家却丢给所有观众一枚震撼弹！除了一直以来不知道为何存在的风流老院长鬼魂突然附身孙女智雅，更有三对步上红毯的夫妻竟然全洗牌！

《婚词离曲》从第一季剧情展开所有人夫都出轨以来，第二季细细说明了小三如何破坏婚姻，以及后续剧情展开。当然看起来剧中主角们都还未全部有确定的归宿，而正好制作组也公开将制作第三季的消息，因此观众们也已经有心理准备并收看昨日的最终回。



第二季里面的小三结局也大不同，话剧演员南佳彬看起来因为顿失双亲而情绪波动大，此时竟然前男友也回头重新求婚。年纪很轻的小三雅美住进申有信家，但与准婆婆似乎难以相处还打大打出手。最幸福的就是怀孕的宋元了，潘思贤一家人已经几乎当她是女儿，愉悦地迎接新生命。



原以为剧情就这样发展下去，但在结尾竟然出现了令大家都傻眼的画面。大家讨论著说新郎好帅，接著看见潘思贤牵著雅美共同上了车！原本对怀孕的宋元百般呵护的潘思贤，竟然会在孩子出生后变心了吗？雅美这么幼稚又不懂事的人能够获得潘家二老的首肯吗？



而温柔的宋元竟然搭著另一台礼车，由广播节目工程部长徐返牵著她下车！这位大企业的未婚长子，是电台三位女生都相当向往的对象，尤其在本季中符惠玲正对他展开攻势！当然徐返与宋元之前见面时感觉也相当友善，不过难道大企业能接受一个离婚两次还生了孩子的宋元吗？



最后则是完美的女性莎菲英，与她一起走入礼堂的是徐返部长的弟弟徐东马！徐东马在本季都还不停向前女友南佳彬求婚，如何发展到莎菲英这里呢？最后还来一段风流老院长附身在孙女智雅身上，打算揭开年轻的妻子东美当时不急救让他死亡的真相吗？



画面上还留下了「剧情将超越你的想像，敬请期待第三季」，让观众们满头问号！不过《婚词离曲》系列常常出现很多想像场景，也立即有很多韩国网友开始推测这三对夫妻有两组是假想的，大家觉得呢？

照片：TV Chosun预告截图

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻