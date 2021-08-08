據說這是秀智狀態最差的時候拍攝的寫真：開什麼玩笑，根本就是天仙下凡！

秀智，南韓國民初戀，心動的代言詞，男生們心目中的女神，女生們最想以她的臉活一天的羡慕對象。

秀智有著清純的外表，優雅的氣質，姣好的身材，既有少女的嬌憨，又有浪漫女人味，無論是可愛風、青春風、禦姐風還是性感風，她都能完美演繹。



秀智拍過無數時尚大片，每一張都堪稱經典，尤其是這一套韓服寫真更是烘托出她古典美人的韻味。



@beautypicbot 수지 한복 화보입니다 너무너무 예뻐요ㅠㅠ pic.twitter.com/NKfkNyB4xE — 이나 (@20170516re) January 5, 2016

韓服挑的是清新秀雅的式樣，秀智微亂的鬢發也顯得十分自然有韻味，整體都散發著端莊的女人味，優雅的高級感。 當時她的韓服扮相造成轟動，清秀五官配上古典韓服仙氣十足，還被韓國網友稱為「傳奇寫真」。



▲《1ST LOOK》雜誌

然而這套「傳奇寫真」竟然是秀智狀態最不好的時候拍攝的！每一張都美得像一幅畫。 都說病美人能讓人生起愛憐之心，當時的秀智就是啊。



▲《1ST LOOK》雜誌

小編很想知道，怎麼會有人長得這麼美呢？ 連生病都還那麼美！不過，小編也希望秀智身體健康，為粉絲們帶來更多的作品啦。

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