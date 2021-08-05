長大了依舊可愛！《機智醫生生活2》花絮：一聽到申PD喊Cut，「羽朱」金俊馬上露出得意的表情！

《機智醫生生活2》在上週停播，製作組也公開特輯，由五人幫（曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、金大明、田美都）一起看著名場面，還有幕後花絮等。

當中，當然也包含可愛的羽朱（金俊 飾）！金俊提到自己九九乘法背到6了，申PD聽到非常驚訝並請他展示一下，結果...金俊：「呃啊！忘了（反應超大）」這也讓申PD說：「哇～這反應，變得非常成熟了，現在已經不是小孩子的反應了。」



有一場是在家裡拍攝的，羽朱和爸爸（曹政奭 飾）說著想要吃的菜單。申PD一喊 Cut 金俊就露出得意的表情，申PD還問他：「俊啊～你剛剛看哪裡了？」金俊：「不知道！」演完就忘記了，工作人員因為太投入了 XD



拍完撒嬌戲後，父子倆也進行「살」的對決。曹政奭說：「爸爸是36452歲（살）。」金俊：「我是無法數的（年齡）。」曹政奭又說：「게맛살（蟹肉棒）」金俊也馬上接著說：「닭가슴살（雞胸肉）。」超快的反應讓工作人員發出讚嘆聲。（花絮：請點這）



看第一季到第二季的花絮，可以看到金俊真的長大很多也比較不怕生，說話越來越清晰，每次看花絮都讓人露出姨母笑！也期待接下來《機智醫生生活2》中，羽朱可以常出演，爸爸快點帶他去露營啊！



（圖：tvN《機智醫生生活2》）

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