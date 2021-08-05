Mnet新選秀節目《GIRL'S PLANET 999》公佈全新投票&鏡頭分配規則，期望能比《Produce 101》更公平！

根據《Produce 101》的經驗，Mnet在新選秀節目《GIRL'S PLANET 999》上，作了以下幾項新措施，希望能給參賽者們一個公平公正的比賽機會！

Mnet全新選秀節目《GIRL'S PLANET 999》今日舉辦線上發佈會，來自韓文、中文、日文圈的選手各33名，一共99位女生在節目里通過合作和成長，競爭9個出道名額。



鑒於之前的《Produce 101》系列因為投票造假備受詬病，這次發佈會著重說明了公平機制。 節目CP（總製作人）尹信惠（音）表示：首先投票方面採用50%韓國投票、50%海外投票，通過外部平臺Universe App計票，節目組只能拿到票數結果，並且投票方式還將在任務過程中不斷改變，同時還引入「外部觀察人」對數據和結果進行公證。



[#GirlsPlanet999] Behind cuts of the Masters' First Meeting 4 | Coming in August



Planet, K-POP, and Vocal/Dance Masters!

Master Council Assembled



<Girls Planet 999 : The Girls Saga>

2021. 08 COMING SOON#걸스플래닛999 #소녀대전 #TheGirlsSaga #globalaudition #Mnet pic.twitter.com/qpwbMe79MO — Mnet I Girls Planet 999 (@_girlsplanet999) June 24, 2021

鏡頭分配方面，之前有些練習生因為一開始就鏡頭很少而未能受到觀眾注意，這次節目計畫根據節目傳遞的資訊和故事決定每個人的鏡頭分量，並且會為每位參賽者製作PR影片和直拍等等，力圖讓大家獲得公平的曝光機會。 每個語言圈的選手沒有固定的出道名額限制。為了參賽者的健康，節目組不僅用心打造了環境舒適的宿舍，還有24時待機的安保和翻譯人員，並請來了兒童青少年專業諮詢醫師，以保障參賽者的精神健康。



[#GirlsPlanet999] ‘O.O.O’ Performance (99 Participants ver.)



Grand Release of the 99 Girls'

Signal Song Performance for their dream!



▼Full ver.▼https://t.co/P589VC46ez



<Girls Planet 999 : The Girls Saga>

August 6 (Fri) 8:20PM(KST)#OOO #Over_Over_Over #CJLiveCity #Mnet pic.twitter.com/4chPPTzmOT — Mnet I Girls Planet 999 (@_girlsplanet999) July 29, 2021

《GIRL'S PLANET 999》將在明晚（6日）正式開播，一共12期，今天公開的第一期highlight影片提前公開了忙內選手們的第一個舞台，實力令人驚豔！



（圖：Mnet）

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究