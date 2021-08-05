长大了依旧可爱！《机智医生生活2》花絮：一听到申PD喊Cut，「羽朱」金俊马上露出得意的表情！

《机智医生生活2》在上周停播，制作组也公开特辑，由五人帮（曹政奭、柳演锡、郑敬淏、金大明、田美都）一起看著名场面，还有幕后花絮等。

当中，当然也包含可爱的羽朱（金俊 饰）！金俊提到自己九九乘法背到6了，申PD听到非常惊讶并请他展示一下，结果...金俊：「呃啊！忘了（反应超大）」这也让申PD说：「哇～这反应，变得非常成熟了，现在已经不是小孩子的反应了。」



有一场是在家里拍摄的，羽朱和爸爸（曹政奭 饰）说著想要吃的菜单。申PD一喊 Cut 金俊就露出得意的表情，申PD还问他：「俊啊～你刚刚看哪里了？」金俊：「不知道！」演完就忘记了，工作人员因为太投入了 XD



拍完撒娇戏后，父子俩也进行「살」的对决。曹政奭说：「爸爸是36452岁（살）。」金俊：「我是无法数的（年龄）。」曹政奭又说：「게맛살（蟹肉棒）」金俊也马上接著说：「닭가슴살（鸡胸肉）。」超快的反应让工作人员发出赞叹声。（花絮：请点这）



看第一季到第二季的花絮，可以看到金俊真的长大很多也比较不怕生，说话越来越清晰，每次看花絮都让人露出姨母笑！也期待接下来《机智医生生活2》中，羽朱可以常出演，爸爸快点带他去露营啊！



（图：tvN《机智医生生活2》）

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