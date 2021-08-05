東奧韓國女排除了金軟景還有一位人氣球員金姬真！摸頭殺影片瘋傳

又一位讓粉絲瘋狂想和她結婚的女選手！

前幾日韓國有支女子排球隊的短片瘋傳，主角正是目前在東奧打球的排球國手金姬真（김희진），她在場邊「摸頭殺」舉動迷倒不少韓國網友！

該短片標題「金姬真的有罪影片」，為金姬真在韓國排球聯盟打球時的場邊花絮，據說在Twitter一天內被瘋狂轉推1萬2000次（Twitter上該影片已無法查看），而轉發到FB目前也累積2500次分享，共79萬人瀏覽過該影片。



該FB影片底下留言盡是哏圖，流鼻血、愛慕、「不愛我也不要誘惑我」……等等。Theqoo論壇也出現相關‎熱門貼文，留言喊著：「姐姐罪真多」、「心臟啊，別鬧了」、「和我結婚吧」、「看我顴骨的反應，確實是有罪的」、「什麼啊，為什麼這麼貼心」、「煩躁ㅜㅜ又不是我的人，不要誘惑我」、「有罪……懲罰和我結婚……」。

金姬真目前在韓國排球聯盟為華城IBK Altos效力，也是此次東京奧運韓國女排代表隊選手，她和先前小編介紹過的‎柔道選手尹賢智一樣，都是狗相，打起球來卻英氣逼人的選手，征戰東奧可是圈了更多粉絲。



她和「排球女帝」金軟景是韓國女排老戰友，也都是韓國隊上人氣球員，在東奧的互動亦備受矚目。





▼金姬真也曾和金軟景一同上綜藝節目《家師父一體》



昨（4）女排半準決賽，韓國3：2取勝土耳其晉級四強，是韓國自2012倫敦奧運以來，再次闖進四強，賽後金姬真激動落淚的模樣再次引發熱烈討論。



明天韓國時間晚間9點，韓國女排將在半決賽迎戰巴西。韓國先前才在小組賽中慘遭巴西3：0完封，可是會是一場硬戰。如果對戰巴西贏球將晉級金牌戰，否則僅能拚銅牌。

▼金姬真IG



（封圖：Twitter@forblossom、華城IBK Altos IG@ibk__altos）

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