《宋旻浩的Pilot》瑞典奶奶＆初戀男奉八熱演情境劇！李壽根真的太有梗，害宋旻浩一直笑場～

宋旻浩的個人節目《宋旻浩的Pilot》日前公開最後一個主題「瑞典」，他變身成「瑞典奶奶」，還找來初戀男（李壽根 飾）出演，這集也是超級爆笑。

兩人一見面就開始熱演情境劇，李壽根還邊演邊碎碎念，宋旻浩也因為這樣一直想笑場。之後開始說著以前的故事，初戀男的名字從南奉出被改名成奉八（因為記不住～），李壽根則說：「是李奉八。」



因為瑞典奶奶會在物品裡裝滿幸福，李奉八帶來自己釣魚會帶著的釣魚箱。他說想要在釣魚箱上面畫鯛魚，更提到：「我們之前拍過鯛魚特輯這種，去楸子島扮過鯛魚之類的，給我畫一條石鯛吧。」（但...宋旻浩完全忘記有人在《新西遊記》中扮演過鯛魚）



瑞典奶奶先製作石鯛的紙板，利用紙板在釣魚箱上噴漆，出來的成果李壽根不斷稱讚：「哇～一看就知道是石鯛！旻浩 這個好酷啊！魚鰭、魚尾，你看畫得多細緻！」之後還剪了李壽根的紙板要印上去，李壽根：「李敬揆前輩看到這個，一定會特別想要。」在這邊突然下戲了嗎 XD



而《宋旻浩的Pilot》總共公開四個主題（睡眠、畫畫、遺失和瑞典），之後會根據訂閱者投票（80％）、製作組意見（5%）、本人意見（15％）選出一個正式播出。不知道大家最喜歡哪個呢？可以到（這裡）投票啦！





（圖：IG@15ya.baby、YouTube@채널 십오야）

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