確定了！孫藝珍&田美都&金智賢合作出演新劇《三十九》，明年上半年開播

這組合太讓人期待了！

《三十九》講的是三個好朋友在高中二年級時偶然結識後一起走到39歲的平凡卻又不平淡的生活。 她們在預想不到的瞬間遇到了珍貴的緣分，某一天再次遭遇出乎意料的事情，隨之而來的是比以往更加火熱的三十九歲生活。

孫藝珍飾演江南皮膚科診所的所長「車美照」，從小在無需羡慕別人的家庭裡長大，爸爸媽媽慈祥溫柔、姐姐性格也很好，車美照本人也既溫暖又有酷酷的一面。



(圖：MSteam娛樂）

田美都飾演表演老師「鄭燦英」，一直努力當演員但未能如願，於是轉而教別人表演，講話犀利直接，但因為充滿真情實意，毒舌也並不令人討厭。



（圖：Bistus娛樂）

金智賢飾演百貨店化妝品經歷「張珠熙」，性格小心謹慎，快四十歲了也沒有談過一次戀愛，都說一切事情都有適合的時機，但三十代就快走到盡頭，還能期待有好事發生嗎？



（圖：Vibe Actors）

此外，還有消息稱男主角有望由延宇振飾演：



孫藝珍和田美都在電視劇《愛的迫降》和《機智醫生生活》中都有非常出色的表現，獲得觀眾大量好評，金智賢也在音樂劇領域被稱為「因為信任而看的演員」，加上《男朋友》編劇劉英雅和《Run On》導演金相澔，多位實力派的合作讓人對這部劇已經感到期待啦！預計2022年上半年開播~

（封圖：各演員所屬社）

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