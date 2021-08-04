《宋旻浩的Pilot》瑞典奶奶＆初恋男奉八热演情境剧！李寿根真的太有梗，害宋旻浩一直笑场～

宋旻浩的个人节目《宋旻浩的Pilot》日前公开最后一个主题「瑞典」，他变身成「瑞典奶奶」，还找来初恋男（李寿根 饰）出演，这集也是超级爆笑。

两人一见面就开始热演情境剧，李寿根还边演边碎碎念，宋旻浩也因为这样一直想笑场。之后开始说著以前的故事，初恋男的名字从南奉出被改名成奉八（因为记不住～），李寿根则说：「是李奉八。」



因为瑞典奶奶会在物品里装满幸福，李奉八带来自己钓鱼会带著的钓鱼箱。他说想要在钓鱼箱上面画鲷鱼，更提到：「我们之前拍过鲷鱼特辑这种，去楸子岛扮过鲷鱼之类的，给我画一条石鲷吧。」（但...宋旻浩完全忘记有人在《新西游记》中扮演过鲷鱼）



瑞典奶奶先制作石鲷的纸板，利用纸板在钓鱼箱上喷漆，出来的成果李寿根不断称赞：「哇～一看就知道是石鲷！旻浩 这个好酷啊！鱼鳍、鱼尾，你看画得多细致！」之后还剪了李寿根的纸板要印上去，李寿根：「李敬揆前辈看到这个，一定会特别想要。」在这边突然下戏了吗 XD



而《宋旻浩的Pilot》总共公开四个主题（睡眠、画画、遗失和瑞典），之后会根据订阅者投票（80％）、制作组意见（5%）、本人意见（15％）选出一个正式播出。不知道大家最喜欢哪个呢？可以到（这里）投票啦！





（图：IG@15ya.baby、YouTube@채널 십오야）

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