[花絮片]《機智醫生生活2》導演為何不喊卡！曹政奭演到底、柳演錫尷尬到只好自己卡

《機智醫生生活2》這週終於要播出了！不過在迎接新劇情之前，先看看這段超好笑的花絮，不得不說演員們真的非常厲害，如果你已經說完台詞也做完了所有表情，可是導演就是沒有喊卡CUT，表示你得繼續演下去！他們遇到這狀況時該怎麼發揮？

[提及劇情]



＃曹政奭

這一場戲是他在跟老朋友，劇中也算是他的宿敵白亨道通話，李翊俊在學生時期成績太好，所以同學亨道曾經說大伯開夜店，所以送他夜店門票，其實是想讓翊俊在考試前玩到沒體力讀書。而從金雋婠（鄭敬淏飾）口中翊俊才得知，原來亨道的伯父才不是開夜店的，而是出家的僧人…所以打電話給亨道求證，得知答案真的是僧人之後掛斷電話，一臉相當生氣的樣子。



曹政奭已經瞇起了眼睛還作出憤怒的表情，無奈導演沒有喊卡的意思，只見他越演越氣，還拿筆想要戳手機的螢幕，終於盼到導演的一聲CUT。

另一場則是他應該在頌和房外的透明窗作表情，結果一開始他卻開門進來了，只好吃下NG。導演請他在透明窗格外作表情做到他滿意為止，只見曹政奭似乎想把窗戶拆開的樣子，不僅是頌和看了會想大笑，觀眾們也覺得他真的有夠誇張。



＃柳演錫

這場戲也是他把女朋友冬天（申鉉彬飾）載到醫院以外，還用手捧起冬天的臉情話綿綿的粉紅戲碼，兩人還在此甜蜜接吻。不過這一幕柳演錫似乎需要作出思考的表情，只見他看了上方，導演還是沒喊卡，他從左邊又從右邊端詳著冬天，氣氛已經開始有點尷尬，他只好自己笑場自己喊卡。



＃成東鎰

飾演安政源醫師大哥的成東鎰，回到家中探視媽媽還摘錯媽媽種的花，拿著灑水器像小孩一樣玩了起來，一邊跟媽媽炫耀作出了彩虹。不過導演還沒喊卡之前他也來段臨場發揮，詢問到他家來吃飯的甲秀大叔要不要一起玩水，被甲秀拒絕之後，他竟然立刻問：「大叔，你怎麼還不回家？」讓大家笑翻。



＃丁文晟

這段真的是演員的真功夫，都材學醫師坐在咖啡廳，對著入口處作出歡迎的手勢，招呼其他同仁過來同桌坐下。但其實他是對著空氣演戲，他的面前根本沒有人要走過來，導演還不喊卡，都材學就一直傻笑著保持要迎接大家的姿態，不過此時在鏡頭後的醫師們都笑翻了，冬天還笑到蹲在地上，只能說演員真的太專業啊！





照片:tvN FB影片截圖

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞