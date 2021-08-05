《我家的熊孩子》鄭容和透露曾秀腹肌收到金鍾國邀約，缺乏寫歌素材被建議找《恢單4Men》

鄭容和講話真的很有哏（梗）XDD 敲碗上《脫掉鞋子恢單4Men》啊！！

鄭容和在1日播出的《我家的熊孩子》EP.252中擔任了特別MC，不僅聊了運動還聊音樂，談話內容相當有趣。

鄭容和二度光臨，他還記得《我家的熊孩子》正是他2019年退伍後第一個綜藝節目，記得自己當時久違見到攝影機時，表情傻楞楞的很不自然。

提到運動，《我家的熊孩子》有位運動狂熱者金鍾國，聽說鄭容和也不惶多讓，在退伍當天還上了健身房？鄭容和不否認，還透露自己曾經在SNS上傳一張露出六塊肌的半身照，金鍾國看了之後傳訊息給他：「容和啊，你的身材變得很好啊，來和我運動吧！」



結果，鄭容和馬上回絕：「啊哥，我還沒到（你）那種程度。」笑翻全場，鍾國媽媽也笑得合不攏嘴。



接著聊到了鄭容和「離別收藏家」之綽號，鄭容和解釋他一年內要在韓國、日本等地發行專輯或單曲，一年內曾創作20多首歌，非常需要寫作素材，為難地說：「一年要寫20首歌，難道我要分手20次嗎？」



為了歌曲的豐富性，鄭容和會在周遭悄悄地收集素材。他說自己在聆聽朋友訴苦失戀時，一開始並沒有想到要用那些故事，但聽著聽著會浮出念頭：「這是很不錯的素材耶！再多說一點吧，再多說一點吧……」卻又會陷入矛盾：「要做到這種程度嗎？」



正當大家又被鄭容和逗笑時，MC徐章焄反應迅速：「我們SBS最近出了新節目《恢單4Men》，你去那邊出演一下吧！如果問一下那邊的四位，最少能獲得五年的素材份量。」那四位恢單男卓在勳、林元熙、李常敏與金俊昊躺著也中槍XD



▼節目片段



（鄭容和還模仿了自稱模仿兩萬遍的《順風婦產科》肚子痛情節，宣布這是最後一次表演了，你確定嗎XD？連徐章焄也獻出了鮮少表演的聲帶模仿！）



（圖：《我家的熊孩子》@YouTube SBS Entertainment 截圖）

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