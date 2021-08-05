《我家的熊孩子》郑容和透露曾秀腹肌收到金钟国邀约，缺乏写歌素材被建议找《恢单4Men》

郑容和讲话真的很有哏（梗）XDD 敲碗上《脱掉鞋子恢单4Men》啊！！

郑容和在1日播出的《我家的熊孩子》EP.252中担任了特别MC，不仅聊了运动还聊音乐，谈话内容相当有趣。

郑容和二度光临，他还记得《我家的熊孩子》正是他2019年退伍后第一个综艺节目，记得自己当时久违见到摄影机时，表情傻楞楞的很不自然。

提到运动，《我家的熊孩子》有位运动狂热者金钟国，听说郑容和也不惶多让，在退伍当天还上了健身房？郑容和不否认，还透露自己曾经在SNS上传一张露出六块肌的半身照，金钟国看了之后传讯息给他：「容和啊，你的身材变得很好啊，来和我运动吧！」



结果，郑容和马上回绝：「啊哥，我还没到（你）那种程度。」笑翻全场，钟国妈妈也笑得合不拢嘴。



接著聊到了郑容和「离别收藏家」之绰号，郑容和解释他一年内要在韩国、日本等地发行专辑或单曲，一年内曾创作20多首歌，非常需要写作素材，为难地说：「一年要写20首歌，难道我要分手20次吗？」



为了歌曲的丰富性，郑容和会在周遭悄悄地收集素材。他说自己在聆听朋友诉苦失恋时，一开始并没有想到要用那些故事，但听著听著会浮出念头：「这是很不错的素材耶！再多说一点吧，再多说一点吧……」却又会陷入矛盾：「要做到这种程度吗？」



正当大家又被郑容和逗笑时，MC徐章焄反应迅速：「我们SBS最近出了新节目《恢单4Men》，你去那边出演一下吧！如果问一下那边的四位，最少能获得五年的素材份量。」那四位恢单男卓在勋、林元熙、李常敏与金俊昊躺著也中枪XD



▼节目片段



（郑容和还模仿了自称模仿两万遍的《顺风妇产科》肚子痛情节，宣布这是最后一次表演了，你确定吗XD？连徐章焄也献出了鲜少表演的声带模仿！）



（图：《我家的熊孩子》@YouTube SBS Entertainment 截图）

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