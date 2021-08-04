《Voice 4》大結局創下高收視！李荷娜X宋承憲X李奎炯發表感言：捨不得說再見TAT

看完這一季的 EP.14 結局後，真的非常有可能會有第五季！！！

tvN 人氣韓劇《Voice 4》在上週末正式結束，在大結局播出前，主要演員們也紛紛發表了終映感想，每一位的演技都很棒，情緒到位，劇組感情融洽，感言中也可以感受到演員們對這個團隊的不捨與感情。



另外，想要回顧劇情的讀者們，也可以看我們寫手的分集劇情介紹喔！

*[有雷]《Voice 4》最終回創下本季最高收視！大家敲碗的前魔王回歸，宋承憲第五季可望暫代李荷娜位置(EP13-14最終回)



【三位主演的終映感想】

李荷娜（飾演 姜勸酒）：「雖然以前在季與季之間，也有過兩次的空白期，但這次等待《Voice 4》開拍的過程中格外漫長。隨著季播的持續，喜愛並了解《Voice》的粉絲也更多了。真心感謝各位粉絲默默將《Voice 4》守護到底，在這一季能繼續詮釋姜勸酒真的很幸福，謝謝大家。」



宋承憲（飾演 Derek Jo）：「大家努力從寒冬拍到炎夏的《Voice 4》要劇終了，心中有許多感慨。雖然體力消耗很大，卻也非常感謝到殺青為止都為了能健康拍攝而拼盡全力的申勇輝導演、馬珍媛編劇以及所有的工作人員們。想向一直讓現場保持愉快氛圍的”黃金時間組”以及各位同僚們，表達我的感謝。我不再是轉學生，而是像在同所學校相處已久的同學一樣，非常融入劇組，所以，要離別了真的很捨不得。非常感謝喜愛且追看到最後的各位觀眾們。」



李奎炯 （飾演 東方民）：「雖然之前很擔心能否很好地消化這個角色，但這是作為演員來說，有野心想挑戰的作品。感謝創造了東方民這個角色，並牽引著整個劇組的馬珍媛編劇和申勇輝導演，感謝雖然這是一個反派，但仍帶著感情收看的觀眾們，謝謝大家，多虧了各位我們才能獲得力量、堅持不懈地努力到最後。」



▼眾演員分享終映感想：



*圖：tvN Drama@ official

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