[有雷]《Voice 4》最終回創下本季最高收視！大家敲碗的前魔王回歸，宋承憲第五季可望暫代李荷娜位置(EP13-14最終回)

[有雷]《Voice 4》上週播出最終回，也創下自身最高收視率，在大家好奇本季的大魔王「Circus Man」會有什麼樣的下場，在結尾幾分鐘卻上演令人驚呼的戲碼，預告著第5季的劇情，還讓大家看見了第2季大魔王權律回歸！

以下為防雷線



黃金時間組與Derek（宋承憲飾）率領的行動組一同前往追捕Circus Man童方閔（李奎炯飾），許多隊員陸續與他展開近身打鬥，而一直以來有著多樣人格而犯下令人髮指的殺人案件的童方閔，在最後關頭丟下武器只求一死，雖然因母親與妹妹的死亡而讓Derek對他恨之入骨，最後還是槍下留人活捉童方閔。



照片:tvN

童方閔在拘留時與爺爺對質，原來員警沈大植（白成鉉飾）冒險深入敵營拿到爺爺要燒毀的文件，是童方閔的DNA與檢查報告，不僅說明了童方憲協不是童方閔的爺爺而應該是爸爸，以及童方閔兒時就已有人格障礙，造成今日成為冷血殺人犯，也讓團隊認為與前一季的魔王金木正幸類似。想要利用精神疾病問題獲得減刑的童方閔，也被姜權酒揭發真相，主人格本身更為殘暴。



照片:tvN

想不到在此處卻出現了新線索「F兒童療養院」，姜權酒的記憶至今才漸漸浮現，原來她與童方閔兒時就曾見過，使她不斷作著有人在林中追逐他們的夢境。姜權酒的過人聽力，其實就是該兒童療養院所進行實驗的對象之一，同時院內也收治許多腦部有疾病的小孩。



照片:tvN

而其實所謂的F與FR，就是「法布爾」的縮寫，還記得第三季中出現的「醫生法布爾的昆蟲世界」嗎？此時出現了與之前一樣未露臉的神祕女子，告訴姜權酒想知道自己聽力的祕密就必須跟她走一趟，只見中心長卸下了手銬等所有裝備，只留下字條表示「一定會再回來」，留下滿臉錯愕的Derek。





照片:Viu Hongkong 播出截圖

而姜權酒所搭上的車，竟然是「採蔘人」方濟水所駕駛！也曾在上一季最後出現的權律，本季再度出現埋梗第五季！令所有喜愛《Voice》系列的觀眾們又驚又喜。





照片:Viu Hongkong 播出截圖

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