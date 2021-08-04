《Voice 4》大结局创下高收视！李荷娜X宋承宪X李奎炯发表感言：舍不得说再见TAT

看完这一季的 EP.14 结局后，真的非常有可能会有第五季！！！

tvN 人气韩剧《Voice 4》在上周末正式结束，在大结局播出前，主要演员们也纷纷发表了终映感想，每一位的演技都很棒，情绪到位，剧组感情融洽，感言中也可以感受到演员们对这个团队的不舍与感情。



另外，想要回顾剧情的读者们，也可以看我们写手的分集剧情介绍喔！

*[有雷]《Voice 4》最终回创下本季最高收视！大家敲碗的前魔王回归，宋承宪第五季可望暂代李荷娜位置(EP13-14最终回)



【三位主演的终映感想】

李荷娜（饰演 姜劝酒）：「虽然以前在季与季之间，也有过两次的空白期，但这次等待《Voice 4》开拍的过程中格外漫长。随著季播的持续，喜爱并了解《Voice》的粉丝也更多了。真心感谢各位粉丝默默将《Voice 4》守护到底，在这一季能继续诠释姜劝酒真的很幸福，谢谢大家。」



宋承宪（饰演 Derek Jo）：「大家努力从寒冬拍到炎夏的《Voice 4》要剧终了，心中有许多感慨。虽然体力消耗很大，却也非常感谢到杀青为止都为了能健康拍摄而拼尽全力的申勇辉导演、马珍媛编剧以及所有的工作人员们。想向一直让现场保持愉快氛围的”黄金时间组”以及各位同僚们，表达我的感谢。我不再是转学生，而是像在同所学校相处已久的同学一样，非常融入剧组，所以，要离别了真的很舍不得。非常感谢喜爱且追看到最后的各位观众们。」



李奎炯 （饰演 东方民）：「虽然之前很担心能否很好地消化这个角色，但这是作为演员来说，有野心想挑战的作品。感谢创造了东方民这个角色，并牵引著整个剧组的马珍媛编剧和申勇辉导演，感谢虽然这是一个反派，但仍带著感情收看的观众们，谢谢大家，多亏了各位我们才能获得力量、坚持不懈地努力到最后。」



▼众演员分享终映感想：



*图：tvN Drama@ official

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