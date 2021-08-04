《哲仁王后》「趙花真」薛仁雅加入《社內相親》，擔綱女二與金旻奎發展感情線

《社內相親》四主演確定啦～薛仁雅不再是搶男主角的反派角色啦！

曾主演長篇電視劇《愛情是Beautiful，人生是Wonderful》，也在超人氣電視劇《哲仁王后》中擔任要角的薛仁雅，昨（3）日透過經紀公司OUI娛樂宣布出演SBS新劇《社內相親》。



《社內相親》（另譯辦公室相親）先前已有安孝燮、金世正與金旻奎出演消息，如今加入了薛仁雅，四位主演陣容成形。（相關報導：金世正確定出演《社內相親》，與「高冷財閥」安孝燮展開合作！‎／金旻奎確定出演甜寵《社內相親》，扮「守護者」車秘書長）

《社內相親》改編自Kakao Page連載之同名漫畫，漫畫又是從同名小說改編而來，講述擁有出眾外貌、過人頭腦和龐大財力的財閥三世公司代表「姜泰武」（安孝燮 飾），和意外與他相親的公司職員「申夏莉」（金世正 飾），兩人之間的浪漫愛情故事。

▼安孝燮&金世正

（圖：安孝燮所屬Starhaus娛樂、金世正所屬Jellyfish娛樂）

薛仁雅將飾演申夏莉的摯友、某集團陳會長的獨生女「陳英書」，是個很相信命運的純真魅力者，會和姜泰武的秘書室長「車成勳」以及自已表妹「趙有貞」有場三角戀。金旻奎即飾演車成勳一角。

▼薛仁雅&金旻奎

（圖：薛仁雅所屬OUI娛樂、金旻奎所屬HAPPY TRIBE娛樂）

觀眾可以期待近期演出《哲仁王后》「宜嬪趙花真」一角受好評的薛仁雅，薛仁雅當時在《哲仁王后》可是讓觀眾又恨又覺得可憐，在《社內相親》會展現何種樣貌呢？《社內相親》將在今年下半年開拍，預計於明年上半年播出。

▼薛仁雅《哲仁王后》劇照



（封圖：薛仁雅所屬OUI娛樂、金旻奎所屬HAPPY TRIBE娛樂）

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