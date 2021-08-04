《哲仁王后》「赵花真」薛仁雅加入《社内相亲》，担纲女二与金旻奎发展感情线

《社内相亲》四主演确定啦～薛仁雅不再是抢男主角的反派角色啦！

曾主演长篇电视剧《爱情是Beautiful，人生是Wonderful》，也在超人气电视剧《哲仁王后》中担任要角的薛仁雅，昨（3）日透过经纪公司OUI娱乐宣布出演SBS新剧《社内相亲》。



《社内相亲》（另译办公室相亲）先前已有安孝燮、金世正与金旻奎出演消息，如今加入了薛仁雅，四位主演阵容成形。（相关报导：金世正确定出演《社内相亲》，与「高冷财阀」安孝燮展开合作！‎／金旻奎确定出演甜宠《社内相亲》，扮「守护者」车秘书长）

《社内相亲》改编自Kakao Page连载之同名漫画，漫画又是从同名小说改编而来，讲述拥有出众外貌、过人头脑和庞大财力的财阀三世公司代表「姜泰武」（安孝燮 饰），和意外与他相亲的公司职员「申夏莉」（金世正 饰），两人之间的浪漫爱情故事。

▼安孝燮&金世正

（图：安孝燮所属Starhaus娱乐、金世正所属Jellyfish娱乐）

薛仁雅将饰演申夏莉的挚友、某集团陈会长的独生女「陈英书」，是个很相信命运的纯真魅力者，会和姜泰武的秘书室长「车成勋」以及自已表妹「赵有贞」有场三角恋。金旻奎即饰演车成勋一角。

▼薛仁雅&金旻奎

（图：薛仁雅所属OUI娱乐、金旻奎所属HAPPY TRIBE娱乐）

观众可以期待近期演出《哲仁王后》「宜嫔赵花真」一角受好评的薛仁雅，薛仁雅当时在《哲仁王后》可是让观众又恨又觉得可怜，在《社内相亲》会展现何种样貌呢？《社内相亲》将在今年下半年开拍，预计於明年上半年播出。

▼薛仁雅《哲仁王后》剧照



（封图：薛仁雅所属OUI娱乐、金旻奎所属HAPPY TRIBE娱乐）

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻