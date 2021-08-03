不動產富豪就是他！宋仲基年收入1000億，坐擁兩套豪宅，其中一套在夏威夷

在寸土寸金的南韓首爾，年輕人吐槽「買房猶如摘星」，因此每當有明星購置房產時都能掀起熱議，男神宋仲基就是其中之一。
2008年，宋仲基出演了趙寅成和朱鎮模主演的電影《霜花店》，藉此正式踏入娛樂圈。 2010年憑藉電視劇《成均館緋聞》打響名號，隨後宋仲基的事業越來越一帆風順，在電視劇《善良的男人》和電影《狼少年》中擔任主人公，演技、口碑和人氣飛升，奠定自己在影視劇圈的地位。退伍後，宋仲基挑選了《太陽的後裔》作為回歸作，以軍人「柳時鎮大尉」的形象征服全亞洲，掀起「軍人熱潮」，今年又接拍了大熱劇《黑道律師文森佐》，不僅顏值回春，人氣也重返巔峰。這之後代言、作品不斷的宋仲基就被爆出年收入差不多1000億（韓幣），也是韓娛圈身價較高的男星之一。
▲《霜花店》、KBS《太陽的後裔》、tvN《黑道律師文森佐》
有錢的韓星都愛買樓，宋仲基也不例外，可以說是「不動產富豪」。 擁有2戶房產的宋仲基，最著名的就是位於首爾高級地段梨泰院附近的住家，佔地大約861.55平方公尺（大約260坪）的獨棟空間，預定將會蓋成地下2層、地上3樓的單獨豪華別墅，可以把梨泰院、漢南洞一眼收盡眼底昂貴的地段大約花了他100億韓元購入。 的豪華別墅，鄰居名單也讓網友驚呆，有韓國三大跨國企業SK集團（SK）董事長以及新世界集團董事長，是名副其實的「富人社區」。關於首爾的私宅，背後還有一個故事。 有網友爆料宋仲基因聽到鄰居抱怨路窄，還讓出部份個人用地擴寬道路，此舉令他的住宅建築面積直接縮水137平方米。
▲Mnet《TMI NEWS》
宋仲基的另一套房產遠在美國夏威夷檀香山阿拉莫納海灘地區的公寓。 阿拉莫納海灘與懷基基海灘相鄰，是高檔公寓和高樓林立的地區。這套公寓位於40層規模的智慧大樓之中，宋仲基購買的是高層，將夏威夷大海盡收眼底，該大樓以嚴密安保和私生活保護而出名，這讓男神花費了大約228萬美金購得。
▲Mnet《TMI NEWS》
「首圖：ig@hi_songjoongki」
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