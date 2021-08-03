《機智醫生生活》4位男醫生太有魅力了！如果要挑現實男友的話，真的很難抉擇

《機智醫生生活》99'S中的4位男醫生，誰最適合當現實中的男友呢？

《機智醫生生活》已經播出到了第2季，這部劇節奏並不快，甚至可能有點「散」，沒有固定的主線，沒有固定的目的，甚至沒有固定的「主人公」，只是圍繞著五個同期醫生李翊晙（曹政奭 飾）、 安政源（柳演錫 飾）、金雋婠（鄭敬淏 飾）、 楊碩亨（金大明 飾）和蔡頌和（田美都 飾）展開，如實記錄著律帝醫院每天的日常，通過生活點滴來治癒著觀眾的心。



除了唯一的一名女醫生蔡頌和之外，李翊晙等4名男醫生各具魅力，每一位都有對應的女友或好感對象，但女觀眾們早就不甘心於劇情了，紛紛把自己代入劇情，這4位優秀的醫生誰最適合當男友呢？

曹政奭扮演的李翊晙是肝膽胰外科助理教授，業務能力強的同時還有著絕對的幽默感，有他在的場合絕對不會冷場。李翊晙心思細膩，擅於讀懂他人的內心，用不尷尬的方式解決一切問題。 雖然是離異男，還帶著一個兒子羽朱，但羽朱絕對不是「拖油瓶」，乖巧聽話，還遺傳了爸爸幽默感的他甚至會成為爸爸愛情之路上的助攻。 結婚就有一個這麼乖的大兒子，這也算是一大福利吧。



柳演錫飾演的安涏援是小兒外科的助理教授，特別喜歡小朋友的他有著一顆溫暖的心，默默幫扶有困難的家庭，做好事絕對不留名。除此之外，安醫生顏值高、身材好，性格陽光又溫柔，身為大財閥家的小兒子，他完全沒有任何嬌奢壞習慣，十分平易近人。 雖然此前一直要當神父，但只要你能戰勝上帝，他就一定會對你死心塌地，專一的高富帥誰不喜歡呢？



鄭敬淏出演的金雋婠則是胸腔外科科長，典型的傲嬌人設，嘴毒心軟，外冷內熱，工作起來就像個冰冷的機器，只有好友知道他撒潑、耍賴起來完全可以和女生一決勝負，他的小脾氣和真性情都只留給了好友。 但只要你能走進金雋婠的心裡，他的表達力就會變得豐富起來，瘋狂對你輸出愛的語言。



金大明扮演的楊碩亨是婦產科的助理教授，他為人低調內斂，無論好壞都放在心裡，卻也將好壞看得非常透徹，雖然寡言，但往往一句話就能點醒別人，是大智若愚的典型代表。 因為爸爸出軌，他特別心疼媽媽，導致有那麼一點「媽寶男」，第一次婚姻就因為媽媽的干涉而破裂，似乎現在活著也只是為了讓媽媽開心而已，要成為他的女友是不是要先過他媽媽那一關，都說財閥婆婆最難搞定了。



那麼問題來了，這4名醫生中，你最想選誰當男友呢？

「首圖/內文圖：tvN《機智醫生生活2》」

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