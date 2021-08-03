不动产富豪就是他！宋仲基年收入1000亿，坐拥两套豪宅，其中一套在夏威夷

在寸土寸金的南韩首尔，年轻人吐槽「买房犹如摘星」，因此每当有明星购置房产时都能掀起热议，男神宋仲基就是其中之一。
2008年，宋仲基出演了赵寅成和朱镇模主演的电影《霜花店》，藉此正式踏入娱乐圈。 2010年凭藉电视剧《成均馆绯闻》打响名号，随后宋仲基的事业越来越一帆风顺，在电视剧《善良的男人》和电影《狼少年》中担任主人公，演技、口碑和人气飞升，奠定自己在影视剧圈的地位。退伍后，宋仲基挑选了《太阳的后裔》作为回归作，以军人「柳时镇大尉」的形象征服全亚洲，掀起「军人热潮」，今年又接拍了大热剧《黑道律师文森佐》，不仅颜值回春，人气也重返巅峰。这之后代言、作品不断的宋仲基就被爆出年收入差不多1000亿（韩币），也是韩娱圈身价较高的男星之一。
▲《霜花店》、KBS《太阳的后裔》、tvN《黑道律师文森佐》
有钱的韩星都爱买楼，宋仲基也不例外，可以说是「不动产富豪」。 拥有2户房产的宋仲基，最著名的就是位於首尔高级地段梨泰院附近的住家，占地大约861.55平方公尺（大约260坪）的独栋空间，预定将会盖成地下2层、地上3楼的单独豪华别墅，可以把梨泰院、汉南洞一眼收尽眼底昂贵的地段大约花了他100亿韩元购入。 的豪华别墅，邻居名单也让网友惊呆，有韩国三大跨国企业SK集团（SK）董事长以及新世界集团董事长，是名副其实的「富人社区」。关於首尔的私宅，背后还有一个故事。 有网友爆料宋仲基因听到邻居抱怨路窄，还让出部份个人用地扩宽道路，此举令他的住宅建筑面积直接缩水137平方米。
▲Mnet《TMI NEWS》
宋仲基的另一套房产远在美国夏威夷檀香山阿拉莫纳海滩地区的公寓。 阿拉莫纳海滩与怀基基海滩相邻，是高档公寓和高楼林立的地区。这套公寓位於40层规模的智慧大楼之中，宋仲基购买的是高层，将夏威夷大海尽收眼底，该大楼以严密安保和私生活保护而出名，这让男神花费了大约228万美金购得。
▲Mnet《TMI NEWS》
「首图：ig@hi_songjoongki」
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