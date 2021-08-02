去年的今天發生了什麼！炫彬＆宋慧喬同登熱搜，理由讓人很無語

去年的8月2日，韓娛圈兩大頂流炫彬和宋慧喬登上了熱搜，不知道大家是否還記得，事情是這樣的：

2020年的7月31日～8月2日多家中國新聞媒體突然爆料炫彬和宋慧喬復合且同居一時間相關詞條火速登上微博熱搜，有的人送出祝福，也有的人不看好他們兩人。 隨後消息傳回韓國，8月2日，炫彬和宋慧喬「戀愛說」登上韓網熱搜。

炫彬和宋慧喬因2008年一起合作拍攝了電視劇《他們生活的世界》而走到一起，後來兩人和平分手，沒有爭吵和網路攻擊戰，也正是因為如此，在民眾們的心中他倆才比其他情侶更有機會復合。 還有網友懷疑炫彬一直迷戀宋慧喬，因為記得幾年前，他還去宋慧喬的母校唱歌，唱了一首懷念舊愛的歌。2020年8月，此時恰好宋慧喬和宋仲基剛離婚後沒多久，因此媒體一公開就讓廣大網民相信「他們真的復合了」。



▲kbs《他們生活的世界》

對於這個爆炸性消息，無論是宋慧喬，還是炫彬都感到荒唐無比，炫彬表示：「不是事實」。 宋慧喬方面也稱：「毫無回應價值。 某些中國媒體總是喜歡想象。 」而在和炫彬復合緋聞傳出之前，就有媒體稱雙宋其實已經和好，又一次掀起熱議。宋慧喬在中國人氣頗高，屬於女神級別，是諸多媒體和民眾矚目的焦點。

然而事實上去年的此時炫彬有正在交往的女友，就是另一位國民女神孫藝真，兩人因為共同主演《愛的迫降》而假戲真做發展成為情侶，讓一大批CP粉直呼滿意。 在韓國業界風評和口碑都絕佳的炫彬和孫藝真，這兩位勢均力敵的愛情也收穫了無數人的祝福和支持。



▲tvN《愛的迫降》

復合緋聞過去整整一年，炫彬和孫藝真這對真CP數次傳出可能要結婚的好消息，早前更有業界人士大爆料，男方為娶孫藝真停工一年：

🥰 炫彬&孫藝真這次的婚訊傳得可信度非常高：明年結婚，炫彬為婚事停工一年！

粉絲和網友們也在期盼著這對般配的螢幕情侶能夠步入婚姻殿堂。 而宋慧喬也早已走出離婚傷痛，前幾日出出席官方活動時被發現狀態絕佳，讓粉絲們看了很放心。

「首圖：TD Daily」

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞