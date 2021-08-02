《機醫》天才型醫生「張冬天」申鉉彬確定出演《財閥家的小兒子》與宋仲基合作！

「只為復仇的財閥家小兒子」＋「伸張正義的女檢察官」人設，看了就很帶勁啊！大家期待這個全新組合嗎？

最新消息，《機智醫生生活2》裡飾演天才型、吃苦耐勞的醫師張冬天的演員申鉉彬，確定出演 JTBC 復仇新劇《財閥家的小兒子》，正式與宋仲基搭檔合作。



*圖：Yooborn Company @Official

這部劇從演員到導演&編劇都是最強的陣容，堪稱是2022年韓劇的復仇者聯盟，實力派大咖李聖旻也是確定出演的狀態。

《財閥家的小兒子》講述被冤枉涉嫌侵吞資金而被財閥家殺害的主人公，重生為財閥家的小兒子，想要侵吞整個財閥家族的故事。



▼宋仲基飾演主人公「尹賢宇」，他忠誠於順陽家，結果背黑鍋還被丟棄，之後重生成為財閥家最小的兒子「陳道俊」，利用自己知道的未來打算侵佔順陽集團。



▼申鉉彬飾演首爾地方檢察官「徐敏英」，為了打擊腐敗、實現正義不擇手段，緊咬著順陽家不放，被稱作是「順陽家的陰間使者」。她與宋仲基在劇中的恩怨情仇也是看點之一。



*圖：마인@Official

▼李聖旻飾演順陽家的老總裁「陳陽哲」，對錢有著無止境的慾望，相當冷酷無情的一個狠角色。



本劇由《她很漂亮》、《W－兩個世界》鄭大胤導演，與《成均館緋聞》、《60天，指定倖存者》金泰姬編劇合作，預計在2022年播出。

*內文其他圖：JTBC 재벌집 막내아들@Official ／ 封面圖：마인、History D&C@Official

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