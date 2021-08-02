金容建反對小39歲女友生孩子鬧上了公堂！兒子河正宇的反應讓人驚訝

南韓著名演員河正宇的父親、影視圈的老戲骨金容建登上韓網熱搜，原因是76歲的他和小39歲的年輕女友因生育問題對簿公堂。

據D社爆料稱，今年76歲的金容建有一位交往了13年的年輕女友A某，比他小39歲，今年剛剛37歲。今年3月A某告訴男方她懷孕了，而金容建覺得自己都是76歲的老人了，沒有精力撫養孩子長大，於是要求她墮胎，A某認為他自私又沒有責任感，於7月24日起訴以強迫墮胎未遂起訴了金容建。



▲mbc《Kill Me Heal Me》

今日，金容建對於爆出的婚前懷孕醜聞做出回應，表示會盡全力對孩子和媽媽負責任，他的代理律師補充說今年5月金容建跟兒子河正宇、車賢宇說了這件事，他們對此事積極贊成，因此金容建也獲得勇氣面對這件事。



▲電影《The Terror Live/恐怖直播》

金容建在韓國影視圈的地位斐然，不僅是因為他有兩個出色的演員兒子河正宇和車賢宇，更是因為他本人是絕對的老戲骨實力派，多在影視劇中扮演富豪、父親等角色，比如《密會》中的會長，《Kill Me Heal Me》中男主車度賢的爺爺，也出演過《花樣爺爺》，相信不少觀眾都對他有印象。

「首圖：TV Daily」

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