去年的今天发生了什么！炫彬＆宋慧乔同登热搜，理由让人很无语

去年的8月2日，韩娱圈两大顶流炫彬和宋慧乔登上了热搜，不知道大家是否还记得，事情是这样的：

2020年的7月31日～8月2日多家中国新闻媒体突然爆料炫彬和宋慧乔复合且同居一时间相关词条火速登上微博热搜，有的人送出祝福，也有的人不看好他们两人。 随后消息传回韩国，8月2日，炫彬和宋慧乔「恋爱说」登上韩网热搜。

炫彬和宋慧乔因2008年一起合作拍摄了电视剧《他们生活的世界》而走到一起，后来两人和平分手，没有争吵和网路攻击战，也正是因为如此，在民众们的心中他俩才比其他情侣更有机会复合。 还有网友怀疑炫彬一直迷恋宋慧乔，因为记得几年前，他还去宋慧乔的母校唱歌，唱了一首怀念旧爱的歌。2020年8月，此时恰好宋慧乔和宋仲基刚离婚后没多久，因此媒体一公开就让广大网民相信「他们真的复合了」。



▲kbs《他们生活的世界》

对於这个爆炸性消息，无论是宋慧乔，还是炫彬都感到荒唐无比，炫彬表示：「不是事实」。 宋慧乔方面也称：「毫无回应价值。 某些中国媒体总是喜欢想象。 」而在和炫彬复合绯闻传出之前，就有媒体称双宋其实已经和好，又一次掀起热议。宋慧乔在中国人气颇高，属於女神级别，是诸多媒体和民众瞩目的焦点。

然而事实上去年的此时炫彬有正在交往的女友，就是另一位国民女神孙艺真，两人因为共同主演《爱的迫降》而假戏真做发展成为情侣，让一大批CP粉直呼满意。 在韩国业界风评和口碑都绝佳的炫彬和孙艺真，这两位势均力敌的爱情也收获了无数人的祝福和支持。



▲tvN《爱的迫降》

复合绯闻过去整整一年，炫彬和孙艺真这对真CP数次传出可能要结婚的好消息，早前更有业界人士大爆料，男方为娶孙艺真停工一年：

🥰 炫彬&孙艺真这次的婚讯传得可信度非常高：明年结婚，炫彬为婚事停工一年！

粉丝和网友们也在期盼著这对般配的萤幕情侣能够步入婚姻殿堂。 而宋慧乔也早已走出离婚伤痛，前几日出出席官方活动时被发现状态绝佳，让粉丝们看了很放心。

「首图：TD Daily」

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻