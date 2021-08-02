《机医》天才型医生「张冬天」申铉彬确定出演《财阀家的小儿子》与宋仲基合作！

「只为复仇的财阀家小儿子」＋「伸张正义的女检察官」人设，看了就很带劲啊！大家期待这个全新组合吗？

最新消息，《机智医生生活2》里饰演天才型、吃苦耐劳的医师张冬天的演员申铉彬，确定出演 JTBC 复仇新剧《财阀家的小儿子》，正式与宋仲基搭档合作。



*图：Yooborn Company @Official

这部剧从演员到导演&编剧都是最强的阵容，堪称是2022年韩剧的复仇者联盟，实力派大咖李圣旻也是确定出演的状态。

《财阀家的小儿子》讲述被冤枉涉嫌侵吞资金而被财阀家杀害的主人公，重生为财阀家的小儿子，想要侵吞整个财阀家族的故事。



▼宋仲基饰演主人公「尹贤宇」，他忠诚於顺阳家，结果背黑锅还被丢弃，之后重生成为财阀家最小的儿子「陈道俊」，利用自己知道的未来打算侵占顺阳集团。



▼申铉彬饰演首尔地方检察官「徐敏英」，为了打击腐败、实现正义不择手段，紧咬著顺阳家不放，被称作是「顺阳家的阴间使者」。她与宋仲基在剧中的恩怨情仇也是看点之一。



*图：마인@Official

▼李圣旻饰演顺阳家的老总裁「陈阳哲」，对钱有著无止境的欲望，相当冷酷无情的一个狠角色。



本剧由《她很漂亮》、《W－两个世界》郑大胤导演，与《成均馆绯闻》、《60天，指定幸存者》金泰姬编剧合作，预计在2022年播出。

*内文其他图：JTBC 재벌집 막내아들@Official ／ 封面图：마인、History D&C@Official

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