這週可以看到啦～《The Penthouse 3》今晚播出第8集，製作組：「黑化人物們的活躍，將成爲主要看點」

上週（23日）SBS因轉播奧運會，所以《The Penthouse 3》停播一週，今晚（30日）確定會正常播出。

第7集中，沈秀蓮（李智雅 飾）徹底推翻朱丹泰（嚴基俊 飾）在千水地區的計劃，展開驚心動魄的報復。另外，吳允熙（柳真 飾）的手錶經過復原，沈秀蓮也得知朱錫京（韓智賢 飾）是自己的親生女兒，沈秀蓮的下一個計畫會是什麼？能否從朱丹泰手中守護女兒朱錫京，備受關注。



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製作組也表示：「黑化人物們的活躍，將成爲今後故事的主要看點。在30日播出的第8集中，將會有驚心動魄的劇情展開，希望大家能通過正式節目與觀眾見面。」



另外，先公開第8集的預告，在祈禱院一直被欺負的朱錫京，她用頭撞碎了鏡子試圖逃出去，並躲開工作人員。這時...朱丹泰出現叫了她，朱錫京也露出笑容喊：「爸爸！」這種時候...還要相信爸爸嗎？感覺又會被抓回去，或是利用他來對付沈秀蓮啊！





（圖：黃viu煲劇平台、SBS《The Penthouse 3》）

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