这周可以看到啦～《The Penthouse 3》今晚播出第8集，制作组：「黑化人物们的活跃，将成爲主要看点」

上周（23日）SBS因转播奥运会，所以《The Penthouse 3》停播一周，今晚（30日）确定会正常播出。
第7集中，沈秀莲（李智雅 饰）彻底推翻朱丹泰（严基俊 饰）在千水地区的计划，展开惊心动魄的报复。另外，吴允熙（柳真 饰）的手表经过复原，沈秀莲也得知朱锡京（韩智贤 饰）是自己的亲生女儿，沈秀莲的下一个计画会是什么？能否从朱丹泰手中守护女儿朱锡京，备受关注。
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制作组也表示：「黑化人物们的活跃，将成爲今后故事的主要看点。在30日播出的第8集中，将会有惊心动魄的剧情展开，希望大家能通过正式节目与观众见面。」
另外，先公开第8集的预告，在祈祷院一直被欺负的朱锡京，她用头撞碎了镜子试图逃出去，并躲开工作人员。这时...朱丹泰出现叫了她，朱锡京也露出笑容喊：「爸爸！」这种时候...还要相信爸爸吗？感觉又会被抓回去，或是利用他来对付沈秀莲啊！
（图：黄viu煲剧平台、SBS《The Penthouse 3》）
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