【有雷】《The Penthouse 3》收視上升！再次發生醫學奇蹟，昏迷N個月、只有10%生存希望的羅根李醒了！（EP.7）

【劇透】《The Penthouse 3》第7集，全國收視為17.5％、首都圈為18.7%，瞬間最高收視率21.2%，收視率也小幅上升。

變身爲「羅愛喬」的沈秀蓮（李智雅 飾）和姜瑪莉（申恩慶 飾）與教育部次官尹正恩（裴海善 飾）見面，公開教育部姜長官（宋英奎 飾）接受朱丹泰（嚴基俊 飾）、李奎鎮（奉太奎 飾）、河尹哲（尹鐘焄 飾）、劉東弼（朴浩山 飾 ）賄賂的現場畫面。隨著教育部長官的不正之風被揭露，千水地區的施工項目被定爲陶銳建設，不是清雅建設，包括朱丹泰在內的Hera Palace成員的事業計劃徹底崩潰。



為了籌錢朱丹泰找到宋會長（鄭雅美 飾），宋會長提議用Penthouse作為擔保，朱丹泰也答應他。之後，沈秀蓮以陶銳建設說客的身份出現，使朱丹泰憤怒不已，她還制服了衝上去的朱丹泰。失去知覺的朱丹泰回憶起過去，他的母親和妹妹慘死在挖土機下，媽媽更告訴他：「一定要成功，一定要成為富人。」



而吳允熙（柳真 飾）的手錶在懸崖現場被發現，經過復原之後，沈秀蓮聽到吳允熙的錄音：「姊姊你的親生女兒還活著，錫京（韓智賢 飾）就是你的親生女兒，錫京和雪雅是雙胞胎。」當沈秀蓮知道自己的親生女兒時，朱錫京正在被一群學生欺負。



為羅根李（朴殷碩 飾）治療的河尹哲注入可疑藥物後，羅根李動了一下手指，然後睜大眼睛清醒過來。羅根李也抓住河允哲的手臂，艱難地說：「秀蓮...麻煩秀蓮帶過來吧！」在祕密空間中露面的千瑞璡（金素妍 飾）看到這一幕，露出驚訝的表情。



下集預告中，沈秀蓮找了人去救朱錫京，千瑞璡又要繼續使壞，除了羅根李外，還說道：「我會幫你剷除沈秀蓮。」而朱碩勳（金永大 飾）也到朱丹泰身邊：「繼承惡魔的血脈就該成為惡魔。」

（圖：黃viu煲劇平台）

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