《機智醫生生活2》特輯更好笑：鄭敬淏吃味「柳演錫為什麼每一集都跟申鉉彬接吻？」柳演錫難以招架

《機智醫生生活2》本週7月29日停播一次，但為了讓死守首播的觀眾們不失望，製作單位依舊用心準備了五人幫的特輯，讓喜愛他們的觀眾們同樣度過了愉快的時光。

當日播出的《機智醫生生活2》特輯中，成員們也提到了劇中Love Line最多的冬天與政源這對情侶，大家紛紛表示「這兩人的吻戲會不會太多了啊？」「根本就每集都在親」，講得柳演錫都害羞地把臉摀起來了，鄭敬淏特別說到：「第一季的時候接吻的時刻是冬天，而第二季的時候接吻的場景是庭院（與政源發音同）所以應該是非常令人感動的，可是會不會親太多啦！」



五人幫對柳演錫的攻擊一直延續，曹政奭對柳演錫說：「我覺得如果真的非常喜歡的話，會一直想親下去不是嗎，我覺得似乎有點看到你實際的樣子耶！」引起大家大笑，柳演錫對這句話也顯得不知所措，曹政奭接著說：「很自然的表現啊，用很寫實的狀況來演戲也是滿好的。」害得柳演錫急忙否認說「才不是！」



大家也提到了後方有火車經過的那一段Winter garden吻戲，柳演錫也透露小祕密，為了要在拍攝接吻戲時剛好有火車經過，時間真的很難抓準，所以畫面中的火車是另外後製的。這回輪到田美都來攻擊：「看到他的眼神變了嗎？」開始捉弄柳演錫，鄭敬淏又接話說：「變了，變回柳演錫自己。」讓柳演錫表情更加尷尬，百口莫辯。



照片:tvN YT頻道影片截圖

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