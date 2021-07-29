具惠善要求韓國百科網站刪除離婚相關內容，韓網友反響不一：「明明是她自己先公開的」

28日，韓國百科網站「Namuwiki」向媒體透露稱，具惠善不久前要求該網站刪除「具惠善安宰賢離婚爭議」等與她相關的內容。

據報導，具惠善給出的理由是「記載了侵犯私生活的內容和虛假資訊」，目前Namuwiki已經將相關詞條做了臨時處理。 所謂臨時處理，是指在權利人本人或代理人的要求下暫時將詞條設為非公開可見狀態，一般而言是在詞條包含損害名譽的內容或涉及個人資訊時才會進行這一動作。 因此，目前Namuwiki網站上關於具惠善的內容全部不可見：「本詞條依權利人要求被臨時處理至2021年8月18日。 」



（圖：Namuwiki網站截圖）

Namuwiki的運營方式與維基百科相似，由使用者自行錄入和修改資訊，在韓國有不小的影響力，但也一直被詬病存在資訊偏向性、侵犯著作權、侵犯人格、散佈虛假事實等問題。 此前韓國諧星沈炯來也曾在2016年3月以損害名譽為由要求該網站停止顯示關於自己的各種妄言和爭議內容。

此外，具惠善2016年和安宰賢結婚、2019年爆出不合，2020年經調停正式離婚。 兩人不合期間，關於二人矛盾原因等話題出現很多毫無依據的傳聞。

對於具惠善這一舉動，韓網友態度不一，有人表示支持：「私生活確實不應該被寫進去」、「Namuwiki誰都可以編輯，很討厭這個網站」、「應該向女演員道歉」，也有人冷眼相對：「不都是她自己先說出來的嗎？ 」、「Namuwiki只是整理了她在SNS上詳細曝光的內容，現在她利用完輿論，就開始怪罪Namuwiki嗎？ 」、「如果她當初安靜地離婚誰也不會知道這些的，明明是她自己說謊又大鬧」。



（封圖：IG@kookoo900）

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