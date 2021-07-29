具惠善要求韩国百科网站删除离婚相关内容，韩网友反响不一：「明明是她自己先公开的」

28日，韩国百科网站「Namuwiki」向媒体透露称，具惠善不久前要求该网站删除「具惠善安宰贤离婚争议」等与她相关的内容。

据报导，具惠善给出的理由是「记载了侵犯私生活的内容和虚假资讯」，目前Namuwiki已经将相关词条做了临时处理。 所谓临时处理，是指在权利人本人或代理人的要求下暂时将词条设为非公开可见状态，一般而言是在词条包含损害名誉的内容或涉及个人资讯时才会进行这一动作。 因此，目前Namuwiki网站上关於具惠善的内容全部不可见：「本词条依权利人要求被临时处理至2021年8月18日。 」



（图：Namuwiki网站截图）

Namuwiki的运营方式与维基百科相似，由使用者自行录入和修改资讯，在韩国有不小的影响力，但也一直被诟病存在资讯偏向性、侵犯著作权、侵犯人格、散布虚假事实等问题。 此前韩国谐星沈炯来也曾在2016年3月以损害名誉为由要求该网站停止显示关於自己的各种妄言和争议内容。

此外，具惠善2016年和安宰贤结婚、2019年爆出不合，2020年经调停正式离婚。 两人不合期间，关於二人矛盾原因等话题出现很多毫无依据的传闻。

对於具惠善这一举动，韩网友态度不一，有人表示支持：「私生活确实不应该被写进去」、「Namuwiki谁都可以编辑，很讨厌这个网站」、「应该向女演员道歉」，也有人冷眼相对：「不都是她自己先说出来的吗？ 」、「Namuwiki只是整理了她在SNS上详细曝光的内容，现在她利用完舆论，就开始怪罪Namuwiki吗？ 」、「如果她当初安静地离婚谁也不会知道这些的，明明是她自己说谎又大闹」。



（封图：IG@kookoo900）

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