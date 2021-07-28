時間過太快！《爸爸！我們去哪裡？》尹侯都16歲了～與青梅竹馬遊艇約會 ♥

姨母們，《爸爸！我們去哪裡？》中的「小肉包」尹侯（厚）長大了，已經有了「小女友」！？

《爸爸！我們去哪裡？》是MBC於2013年開始播出的綜藝節目。5位明星父親帶著自己的子女一起度過兩天一夜的旅行，受到了廣大觀眾們的好評和喜愛。而歌手尹敏洙的兒子尹侯憑藉獨特的天真魅力和「吃貨」形象征服國民成為了「國民兒子」。



▲MBC《爸爸！我們去哪裡？》

一轉眼尹侯都已經16歲了（韓國年齡），媽媽金敏芝最近更新了兒子的近況，尹厚完全找不到在《爸爸，我們去哪兒》中的稚嫩肉肉形象，已經是一個青春期大男孩了，個子長高不少，顯得很苗條。照片裡的尹侯和一名女生坐在遊艇上，看得姨母粉們十分好奇：「這是有女友了?」媽媽解釋，尹侯和女生是從幼兒園開始就認識的好友，已經相識10年了，姨母粉開心留言：「那就是青梅竹馬。」



▲IG@spoonmj79

（第三張，是影片）



而尹侯最近又開始專注健身，希望打造健碩身材。爸爸尹敏洙在個人IG裡就公開了兒子健身的影片，還調侃：「這麼熱的天他說要打造王字腹肌，想要成為肌肉男。」



姨母粉們看了之後紛紛留言：「厚啊，姨母們都期待著」、「長得太快了」、「尹侯都有女友了，我卻還沒有男友」等。

「首圖：IG@spoonmj79、@maurice_yun」

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