【有片】趙寅成新片《逃出摩加迪休》上映在即，坦誠公開不玩SNS的真正原因：「單純不會玩而已！很怕打錯字」

不愧是趙寅成，復古懷舊的感性在各個方面都是滿級XD

趙寅成去年拍攝的電影《逃出摩加迪休》今天終於在韓上映，為了宣傳，趙寅成近日接連出演兩個網路節目，受到大量關注。 昨日上午的電影發佈會上，趙寅成表示沒想到自己上Youtube節目會引起那麼大話題，覺得SNS是感受大眾喜愛的很好的管道。

至於為什麼出道23年來都沒開通SNS，趙寅成坦率表示：「不是不用，是不會用啊（笑）。很怕打錯字，而且萬一空格寫錯也很丟臉啊。 錄入居民登錄號碼也很麻煩。 這種時候就覺得自己確實有蠻復古的一面，也蠻可惜的。 」



（圖：TVDaily）

趙寅成新片《逃出摩加迪休》改編自真實事件，以1991年索馬利亞內戰為背景，講述南北韓外交人員在與外界聯絡中斷的情況下一起從首都摩加迪休拚命逃生的驚險過程，在摩洛哥拍攝了4個月。



（圖：《逃出摩加迪休》海報）

這兩個網路節目也都蠻有趣的，其中一個是和不認識他的9歲小朋友聊天，趙寅成給小朋友看網路上關於他的介紹：「就是這張朋友給我拍的照片讓我被選中當演員。 網上的資料比我知道的還多，有時候我好奇自己從前做了什麼，就會上網搜一搜自己。 」



（圖：Youtube@odg）

另一個節目是相識16年的演員朋友朴孝俊的個人頻道，趙寅成分享了自己對「幸福」的領悟：「以前總想著『一定要幸福』，但幸福並不是單獨存在的，現在沒有問題就是幸福了。 『非要幸福』也是一種強迫。 像現在這樣無病無災、能坐在一起喝酒，還有什麼理由不感到幸福呢？ 」



（圖：Youtube@버거형）

電影預告片充滿緊張感，讓人很想趕快看到！



（封圖：IOK Company，Youtube@odg、버거형）

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