时间过太快！《爸爸！我们去哪里？》尹侯都16岁了～与青梅竹马游艇约会 ♥

姨母们，《爸爸！我们去哪里？》中的「小肉包」尹侯（厚）长大了，已经有了「小女友」！？

《爸爸！我们去哪里？》是MBC於2013年开始播出的综艺节目。5位明星父亲带著自己的子女一起度过两天一夜的旅行，受到了广大观众们的好评和喜爱。而歌手尹敏洙的儿子尹侯凭藉独特的天真魅力和「吃货」形象征服国民成为了「国民儿子」。



▲MBC《爸爸！我们去哪里？》

一转眼尹侯都已经16岁了（韩国年龄），妈妈金敏芝最近更新了儿子的近况，尹厚完全找不到在《爸爸，我们去哪儿》中的稚嫩肉肉形象，已经是一个青春期大男孩了，个子长高不少，显得很苗条。照片里的尹侯和一名女生坐在游艇上，看得姨母粉们十分好奇：「这是有女友了?」妈妈解释，尹侯和女生是从幼儿园开始就认识的好友，已经相识10年了，姨母粉开心留言：「那就是青梅竹马。」



▲IG@spoonmj79

（第三张，是影片）



而尹侯最近又开始专注健身，希望打造健硕身材。爸爸尹敏洙在个人IG里就公开了儿子健身的影片，还调侃：「这么热的天他说要打造王字腹肌，想要成为肌肉男。」



姨母粉们看了之后纷纷留言：「厚啊，姨母们都期待著」、「长得太快了」、「尹侯都有女友了，我却还没有男友」等。

「首图：IG@spoonmj79、@maurice_yun」

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