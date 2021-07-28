41歲宋慧喬的狀態太驚人了！160cm穿出超模感，新髮型及髮夾很快就會風靡起來～

許久未亮相的宋慧喬，一現身就美得讓人驚呼：「太美了，這是41歲的狀態？ 」

日前，宋慧喬作為某高奢品牌的大使受邀出席活動，一身Look全部出自該品牌。 身材嬌小的她整套造型將重點放在了腰身上，用高腰褲提升腰線，拉長美腿。 純色高領針織衫通過剪裁方式強調直角肩效果，修飾肩頸線條，完美夠了出身材曲線。 上緊下寬的搭配讓造型變得更加幹練時尚。



燕麥色上衣+白色短褲，上下色系不僅過度自然，且淺色系更顯溫柔，烘托出了宋慧喬優雅。 同時，經過同色露趾高跟鞋加持，腳踝被襯托得更加纖細，嬌小身材代表的宋慧喬也穿出了高挑感，真是小個子中的芭比身材。



而引人視線的是宋慧喬的新髮型，之前保留了很長一段時間中長髮的她以長發出鏡，還嘗試了單邊麻花辮髮型，兩個logo髮卡增添俏皮感，充分展現出秋日的慵懶和小女人的嫵媚嬌憨，真的是美過初戀！



1981年出生的宋慧喬已經41歲了（韓國年齡），久違露面讓大家更覺驚豔，紛紛感歎：「太美了」、「這髮量太讓人羨慕的」、「女明星果然都是吃了防腐劑」、「成熟之美」等。



「首圖：IG@harpersbazaarkorea」

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