美男雲集！《Wish You》《柳書生的婚禮》製作公司再推新BL劇《佛羅里達飯店》

這顏值、這選角!!!（垂涎）

韓國Moving Pictures Company與Emotion Studio從去年起共創網路劇品牌「Idol Romance」，最新消息將再推出新BL劇《佛羅里達飯店》，23日已公開選角。

Idol Romance先前曾推出兩部BL劇《Wish You：你在我心中的旋律》與《柳書生的婚禮》，網路口碑皆不差，但本月推出非男男主角的劇《相遇的廣場》（SS501朴政珉與裴格林演出）卻慘滑鐵盧，本來因BL而關注Idol Romance的粉絲紛紛「略過」此劇。

▼《Wish You：你在我心中的旋律》&《柳書生的婚禮》



▼《相遇的廣場》



隨著《相遇的廣場》播畢，Idol Romance將回歸BL市場，新劇名《佛羅里達飯店》（플로리다 반점），以IG網紅景點、屋塔房中餐廳「佛羅里達飯店」為背景，敘述少年們的愛情故事，預計用男主角們的外貌、刺激唾腺的料理，以及撩撥心弦的羅曼史攻略粉絲的心。

主演為愛豆出身的前SPEED隊長劉煥與新人演員車宇民，分別飾演「恩奎」與「海元」，恩奎本身是佛羅里達飯店廚師，故事就從海元來到佛羅里達飯店展開。



另外還有模特兒出身的文康赫，以及32萬訂閱的美妝Youtuber、Youtube頻道「SEOULITE서울라이트」的zeze與joon演出。



五位男演員公開後，推特上不少網友稱讚顏值很高，甚至說：「韓國果然很注重視覺啊！」也有一些網友焦點放在Youtuber zeze與joon身上，因為兩人雖然非情侶，但Bromance互動經常讓粉絲視為一對，如今拍了BL劇話題十足。《佛羅里達飯店》上月已殺青，9月會在韓國透過Idol Romance APP公開。

（封圖由左至右：劉煥&車宇民所屬JUST ENTERTAINMENT、文康赫所屬YG KPLUS、zeze IG@zeze_hi、joon IG ifyoudie92）

＊延伸閱讀：‎2020韓國開始掀起BL劇熱潮還叫好叫座！2021還有好幾部即將推出！

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究