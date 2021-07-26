美男云集！《Wish You》《柳书生的婚礼》制作公司再推新BL剧《佛罗里达饭店》

这颜值、这选角!!!（垂涎）

韩国Moving Pictures Company与Emotion Studio从去年起共创网路剧品牌「Idol Romance」，最新消息将再推出新BL剧《佛罗里达饭店》，23日已公开选角。

Idol Romance先前曾推出两部BL剧《Wish You：你在我心中的旋律》与《柳书生的婚礼》，网路口碑皆不差，但本月推出非男男主角的剧《相遇的广场》（SS501朴政珉与裴格林演出）却惨滑铁卢，本来因BL而关注Idol Romance的粉丝纷纷「略过」此剧。

▼《Wish You：你在我心中的旋律》&《柳书生的婚礼》



▼《相遇的广场》



随著《相遇的广场》播毕，Idol Romance将回归BL市场，新剧名《佛罗里达饭店》（플로리다 반점），以IG网红景点、屋塔房中餐厅「佛罗里达饭店」为背景，叙述少年们的爱情故事，预计用男主角们的外貌、刺激唾腺的料理，以及撩拨心弦的罗曼史攻略粉丝的心。

主演为爱豆出身的前SPEED队长刘焕与新人演员车宇民，分别饰演「恩奎」与「海元」，恩奎本身是佛罗里达饭店厨师，故事就从海元来到佛罗里达饭店展开。



另外还有模特儿出身的文康赫，以及32万订阅的美妆Youtuber、Youtube频道「SEOULITE서울라이트」的zeze与joon演出。



五位男演员公开后，推特上不少网友称赞颜值很高，甚至说：「韩国果然很注重视觉啊！」也有一些网友焦点放在Youtuber zeze与joon身上，因为两人虽然非情侣，但Bromance互动经常让粉丝视为一对，如今拍了BL剧话题十足。《佛罗里达饭店》上月已杀青，9月会在韩国透过Idol Romance APP公开。

（封图由左至右：刘焕&车宇民所属JUST ENTERTAINMENT、文康赫所属YG KPLUS、zeze IG@zeze_hi、joon IG ifyoudie92）

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