【長文預警】擁有魅力酒窩的Colde&伯賢新歌男主角，原來就是出演《怪物》憑《人性課外課》入圍百想最佳新人獎的他！

模特出身、笑容迷人、演技也越來越好，這位名叫 #南潤壽 的新人絕對是值得關注的潛力股！

近日韓國音樂人Colde發行了和EXO伯賢合作的新歌《When Dawn Comes Again》，MV裡的面孔令人眼熟，原來他就是近幾年拍攝了不少作品、越來越受到關注的新人演員兼模特南潤壽。

南潤壽1997年出生，擁有187cm的傲人身高，在翰林藝高讀二年級時五個大型模特公司來學校模特專業試鏡選拔人才，結果五個公司全都看中了他！南潤壽也因此被模特專業的學弟學妹們看做偶像、稱為「傳說的前輩」，最終和現在的所屬社Agency Garten簽約，2014年以17歲的年紀為時尚雜誌《CeCi》拍攝寫真出道。





（圖：MBC《Radio Star》節目截圖 Youtube@MBCentertainment）

在時尚走秀和平面拍攝之外，剛出道的幾年南潤壽也拍了不少MV，第一個角色是2014年在歌手洪在木（音）的《The Letter From Nowhere》MV 裡飾演一個有愛卻無法說出口的男生，笑容乖巧甜蜜卻看得人心酸：



（圖：Youtube@PASTEL TV）

2015年為樂團Standing Egg的《Yell》拍攝MV，算一算當時他只有18歲，而現在跟6年前的模樣好像也沒什麼區別耶！歌曲也非常好聽：



（圖：Youtube@STANDING EGG）

同一年還在尹鐘信的《Old School》MV裡飾演一個戴著霧濛濛眼鏡出場的男生，摘下眼鏡的瞬間立即變回溫柔暖男：



（圖：Youtube@월간 윤종신）

不過拍宣傳照時還是一臉呆呆的模樣XD



（圖：Mystic娛樂）

2019年出演Brown Eyed Soul歌曲《Right》的MV，女主角是之前在人氣網路劇《A-TEEN》裡飾演女主角都荷娜出道的辛叡恩：



（圖：Youtube@Stone Music Entertainment）

去年還給「OST女王」之一白智英的《I Still Love You A Lot》擔任MV男主角！



（圖：Youtube@1theK (원더케이)）

逐漸積累知名度之後，南潤壽從2018年開始正式展開演員活動，先是在MBC every1電視劇《4種屋子》里飾演法國留學派、時尚攝影師浚河（音），像純情漫畫的男主角一樣默默喜愛和照顧女主角娜潤（Ladies' Code成員Zuny 飾）。



（圖：Youtube@BSPTV）

隨後在知名網劇製作公司Playlis的《不讓做就更想做19》裡飾演外冷內熱的模範生李謙（音），擁有迷人的溫柔笑容、很受女同學歡迎，但心裡只單戀著女主角一個人，雖然平時都很安靜，但需要他的時候他一定會出現：



2019年在Dingo網劇《Not a Robot》里飾演超級貼心的男朋友鄭世潤：





（圖：Youtube@딩고 스토리 / dingo story）

去年tvN D根據同名暢銷書改編稱網劇《語言的溫度：我們的19歲》，講述高三備考生的真實日常，其中關於朋友、學習、戀愛的故事都讓人很有共鳴。 南潤壽在劇中飾演和陳智熙從小一起長大的朋友李燦率（音），笑容陽光、喜歡運動，個性十分單純和積極，但總是遇到一些自己也想不通原因的感情，讓他感到困惑。



去年4月開播的Netflix原創劇《人性課外課》（另譯：人文教育 101／人間課堂）裡，南潤壽首次挑戰壞學生演技，飾演女主角敏熙（鄭多彬 飾）的男友郭基泰，是高中二年級的大哥。這一角色和南潤壽以往的暖男角色截然不同，令他入圍第57屆百想藝術大賞最佳新人男演員，雖然最終沒能贏過《回到18歲》的李到晛，但已經證實了他在表演道路上更多的可能性：





（圖：Netflix）

去年11月開播的tvN電視劇《產後調理院》裡，南潤壽飾演充滿魅力的年輕快遞員河慶勳，在調理院內被稱為給媽媽們帶來快樂的「快樂男子」。



今年2月開播的JTBC電視劇《怪物》裡，南潤壽飾演萬陽派出所老幺、吳智華的年輕弟弟吳智勛，外表可愛、個性也十分溫順，還曾經作為男團出道，退伍後決定當警察，從而回到故鄉萬陽派出所。



除了電視劇和MV，南潤壽還在今年5月出演了MBC真人秀《我獨自生活》，因為會把睡衣直接穿出門，並且認為睡衣和外出服同樣都是衣服、區別只在於觀念之差，還創造了一個詞「睡出服」，吃米腸湯時過於真實的表情也讓人印象深刻XD



（圖：MBC《我獨自生活》節目截圖 Youtube@MBCentertainment）

去年在《Radio Star》中自曝高中時雖然在校內一度備受矚目，可惜好日子沒有維持多久，高三時車銀優轉來學校、令學妹們瞬間變心，甚至分裂出「南潤壽派」和「車銀優派」，不過他也承認車銀優確實很帥：「我看到他都覺得他在發光。」



（圖：MBC《Radio Star》節目截圖 Youtube@MBCentertainment）

工作之餘，南潤壽也經常在IG上分享自拍，笑起來有一對迷人的小酒窩，超可愛的！



對南潤壽感興趣的朋友可以期待一下他的新劇，也就是下半年即將開播的KBS 2TV新劇《戀慕》。 這部劇改編自李素英的同名漫畫，講的是隱瞞女人身份的王與她身邊的花美男之間既驚險又浪漫的愛情故事，由朴恩斌、SF9路雲等擔任主演，南潤壽飾演王室宗親李賢，性格溫柔有禮、很有正義感，是和王世子李輝（朴恩斌 飾）從小一起長大、像親兄弟一樣的好友。這也是南潤壽第一次嘗試古裝劇，讓人很期待他的表現！



（封圖：IG@nam_yoonsu，Youtube@STANDING EGG）

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