【有片】「信看演」成東鎰曾因演技太差被編劇發便當！演小人物爆紅後轉型財閥二世令觀眾「感到背叛」

現在回頭看#成東鎰 當年的青澀模樣，真的好神奇，有一種意想不到的喜感XD

成東鎰是出名的演什麼像什麼，每一個角色都活靈活現、真實可信，尤其在《請回答》系列裡飾演女主角的爸爸們，憨厚搞笑的形象極為深入人心，讓他獲得「因為信任所以看的演員」、「父親專業戶」等多個美譽。 最近在《機智醫生生活》里客串飾演安家大兒子安東鎰，每次出場都帶出不少笑點，也非常有存在感！



（圖：tvN《請回答1988》劇照）



（圖：tvN《機智醫生生活2》劇照）

但其實身為「信看演」的成東鎰，一開始入行時居然是靠顏值出名，而演技則慘遭導演痛批！22日播出的KBS 2TV談話節目《對話的喜悅3》和成東鎰一起回顧了他出道30年來的演藝生涯，節目中出現大量古早資料影片！XD

原來成東鎰在1991年考入SBS第一期公開招募演員，剛出道時和張東健、李秉憲一起被稱為「三大美少年」，受到SBS力捧，史無前例地第一部戲就擔任主演，然而一開拍就搞砸了！



（圖：KBS《對話的喜悅3》節目截圖 Youtube@KBS Entertain）

成東鎰：「那時候只要演員演的不好，這個角色就會死掉。 」成東鎰習慣了演話劇，不知道電視劇需要另一套表演方式，念台詞時用的還是舞台式的低沉渾厚發音，令導演十分無語，NG了好多遍才拍成一個鏡頭，然後這個角色就領便當了XD



（圖：KBS《對話的喜悅3》節目截圖 Youtube@KBS Entertain）

成東鎰也因此給大家留下演技不好的印象，之後7年都只接到短暫出場的小角色，而他又不肯放下身為演員的自尊心、不願意上綜藝節目，直到有一天被姐姐告知妻子背著他在飯店洗盤子補貼家用，他才醒悟要擔起家長的責任，開始非常積極地出演綜藝節目。 成東鎰因此非常感謝妻子：「如果她讓我跪下我馬上就跪，讓我學狗叫我就叫。 」



（圖：KBS《對話的喜悅3》節目截圖 Youtube@KBS Entertain）

後來讓他終於紅起來的是1998年的SBS電視劇《恩實啊》，本來是飾演一個連名字都沒有的小角色、戲份也只有幾集而已，但他主動加了很有親切感的方言，演技雖然油膩討人厭但卻非常真實，甚至讓人有點同情，最終演了10多集，並受到編劇的肯定，這就是他的經典角色「紅襪子」楊正八。



（圖：KBS《對話的喜悅3》節目截圖 Youtube@KBS Entertain）

也許是這個角色過於深入人心，導致成東鎰在下一部戲《有情》里飾演財閥二世時很不成功，某一天這個角色突然就消失了：「也許觀眾看到我演財閥二世，有一種背叛感吧。 」但是戴上眼鏡真的很有型耶！整個氣質都不同了：



（圖：KBS《對話的喜悅3》）

節目裡還一起回顧了成東鎰在《請回答1988》裡的名場面，先是母親去世的葬禮戲讓觀眾跟著心酸，緊接著看到他驚歎老婆做菜總是非常大份的經典表情，真是讓人笑中帶淚XD經過時光打磨的好演員，果然功力與眾不同啊！



（封圖：KBS《對話的喜悅3》節目截圖 Youtube@KBS Entertain）

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