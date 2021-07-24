【有片】「信看演」成东镒曾因演技太差被编剧发便当！演小人物爆红后转型财阀二世令观众「感到背叛」

现在回头看#成东镒 当年的青涩模样，真的好神奇，有一种意想不到的喜感XD

成东镒是出名的演什么像什么，每一个角色都活灵活现、真实可信，尤其在《请回答》系列里饰演女主角的爸爸们，憨厚搞笑的形象极为深入人心，让他获得「因为信任所以看的演员」、「父亲专业户」等多个美誉。 最近在《机智医生生活》里客串饰演安家大儿子安东镒，每次出场都带出不少笑点，也非常有存在感！



（图：tvN《请回答1988》剧照）



（图：tvN《机智医生生活2》剧照）

但其实身为「信看演」的成东镒，一开始入行时居然是靠颜值出名，而演技则惨遭导演痛批！22日播出的KBS 2TV谈话节目《对话的喜悦3》和成东镒一起回顾了他出道30年来的演艺生涯，节目中出现大量古早资料影片！XD

原来成东镒在1991年考入SBS第一期公开招募演员，刚出道时和张东健、李秉宪一起被称为「三大美少年」，受到SBS力捧，史无前例地第一部戏就担任主演，然而一开拍就搞砸了！



（图：KBS《对话的喜悦3》节目截图 Youtube@KBS Entertain）

成东镒：「那时候只要演员演的不好，这个角色就会死掉。 」成东镒习惯了演话剧，不知道电视剧需要另一套表演方式，念台词时用的还是舞台式的低沉浑厚发音，令导演十分无语，NG了好多遍才拍成一个镜头，然后这个角色就领便当了XD



（图：KBS《对话的喜悦3》节目截图 Youtube@KBS Entertain）

成东镒也因此给大家留下演技不好的印象，之后7年都只接到短暂出场的小角色，而他又不肯放下身为演员的自尊心、不愿意上综艺节目，直到有一天被姐姐告知妻子背著他在饭店洗盘子补贴家用，他才醒悟要担起家长的责任，开始非常积极地出演综艺节目。 成东镒因此非常感谢妻子：「如果她让我跪下我马上就跪，让我学狗叫我就叫。 」



（图：KBS《对话的喜悦3》节目截图 Youtube@KBS Entertain）

后来让他终於红起来的是1998年的SBS电视剧《恩实啊》，本来是饰演一个连名字都没有的小角色、戏份也只有几集而已，但他主动加了很有亲切感的方言，演技虽然油腻讨人厌但却非常真实，甚至让人有点同情，最终演了10多集，并受到编剧的肯定，这就是他的经典角色「红袜子」杨正八。



（图：KBS《对话的喜悦3》节目截图 Youtube@KBS Entertain）

也许是这个角色过於深入人心，导致成东镒在下一部戏《有情》里饰演财阀二世时很不成功，某一天这个角色突然就消失了：「也许观众看到我演财阀二世，有一种背叛感吧。 」但是戴上眼镜真的很有型耶！整个气质都不同了：



（图：KBS《对话的喜悦3》）

节目里还一起回顾了成东镒在《请回答1988》里的名场面，先是母亲去世的葬礼戏让观众跟著心酸，紧接著看到他惊叹老婆做菜总是非常大份的经典表情，真是让人笑中带泪XD经过时光打磨的好演员，果然功力与众不同啊！



（封图：KBS《对话的喜悦3》节目截图 Youtube@KBS Entertain）

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